Різке похолодання та дощі: синоптики дали невтішний прогноз

Погода в Україні у неділю, 15 вересня, очікується ясна, але в деяких районах буде невелика хмарність. Опади пройдуть лише в Луганській області місцями. Такий прогноз дали синоптики на завтра, передає Gismeteo.

В середньому по країні температура повітря складе близько +23 градусів. Але потім ситауция з погодою зміниться, і вже з початку наступного тижня очікується похолодання з дощами.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, вітер 15 вересня буде спокійний, його сила складе від 5 до 10 метрів на секунду.

Карта погоди 15 вересня (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Також повідомляється, що в понеділок дощі заллють північно-східні області, а у вівторок - вже західні.

Вже в середу, 18 вересня, опади накриють практично всю територію України.

До того ж термометри вдень покажуть в середньому +14... +16 градусів, у північній частині країни, а в південній - від +17 до +24 градусів (в тимчасово окупованому Криму - до +26 градусів).

Карта погоди в Україні 16, 17 та 18 вересня (Фото: скрін meteo.gov.ua)

Завтра, 15 вересня, на Заході вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +19... +21 градусів, після заходу сонця прогнозується +8... +10 градусів.

У центральних та північних областях в неділю температура повітря очікується +18... +19 градусів, вночі термометри покажуть близько +10... +11 градусів.

У східних регіонах є ймовірність короткочасних дощів. Вдень термометри покажуть +19 градусів (плюс-мінус один градус), а в нічний час температура повітря складе близько +9... +12 градусів.

На Півдні вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +21... +23 градусів, а вночі очікується близько +11...+14 градусів.

Відомий синоптик Наталка Діденко зазначила, що на погоду в Україні продовжує впливати атмосферний фронт.

Експерт порекомендувала вдягатися тепліше, бо відчуватиметься похолодання.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

За словами Діденко, Київ опиниться в прохолодному повітрі протягом 14-15 вересня - термометри покажуть близько +20 градусів.

У понеділок злегка потеплішає, але вже з вівторка градуси стрімко підуть вниз. До того ж очікується холодний поривчастий вітер.

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптик Наталка Діденко повідомила, що раптове похолодання почнеться не у всіх областях України.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, погода в Україні 15 вересня кардинально зміниться.