Різко похолодає і заллє сильними дощами: де погода остаточно зіпсується

На сході в суботу сухо буде тільки в Донецькій і Луганській області. Там збережеться сонячна і тепла погода, вночі + 12 +14 градусів, вдень до +20 +22 градусів. В інших областях регіону похолодає, очікуються зливи, грози, шквальний вітер. Вночі від +11 до +13 градусів, вдень від +16 до +19 градусів.

У південній частині температура повітря збережеться досить високою, але синоптики прогнозують сильні грози та штормовий вітер. Вночі + 14 +18 градусів, вдень від +20 до + 23 градусів. У Криму пройде гроза, вночі + 14 +16 градусів, вдень +21 +23 градуси.

На півночі країни сильно похолодає, пройдуть зливи, очікуються грози та шквальний вітер. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +14 до +16 градусів.

У західних областях пройдуть сильні та помірні дощі, очікується штормовий вітер. Нічна температура впаде до + 11 +13 градусів, вдень очікується від +14 до +17 градусів, місцями можливо до + 19 градусів.

У центральній частині країни сильні дощі та грози, шквальний вітер. Вночі +13 +15 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

У Києві 18 вересня прогнозується гроза і короткочасний дощ. Очікується шквальний вітер. Вночі в столиці + 14 +16 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 18 вересня

Як пояснила синоптик Наталка Діденко, в Україну на вихідних прийдуть атмосферні дощі, які накриють всі області. Одночасно лити у всіх регіонах не буде - фронт перетинатиме країну із заходу на схід.

Карта погоди

Також синоптики попередила про сильне похолодання в неділю - температура різко впаде в західних областях.

"18 вересня очікується +16 +22, на півдні до +24, на півночі місцями +12 + 15 градусів. 19 вересня істотно, до вовняних пальт і товстих пуховиків, похолодає в західних областях – навіть вдень не вище +7 +12 градусів. На півночі, у Вінницькій області також буде свіжо, +12 + 17 градусів. Велика частина Лівобережжя ще отримає від атмосфери бонус на +17 + 24 градуси", - попередила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що найтепліше буде в Запорізькій області, в Донецькій і в Криму, до +20 +25 градусів, але і там після дощів похолодає. У Києві в суботу очікується + 15 градусів, в неділю до +12 градусів, періодичні дощі.

Крім того, синоптик попередила, що наступного тижня очікується сильне похолодання практично у всіх областях країни.

Карта погоди в Україні на неділю, 19 вересня