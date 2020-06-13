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Різко похолодає: синоптики назвали дату повернення травневої погоди

STYLERЖиття    13.06.2020 - 19:57
Різко похолодає: синоптики назвали дату повернення травневої погоди
Погода в Україні 14 червня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні відзначиться рясними опадами

Погода в Україні 14 червня, в неділю, буде супроводжуватися сильними грозовими зливами. При цьому через негоду рівень тепла знизиться з більш ніж +30 градусів в середньому до +22... +27 градусів. Детальний прогноз опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про те, що циклон в неділю накриє всю країну. При цьому, за даними прогнозу, опади будуть у деяких регіонах не сильним.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погода в неділю почне радувати українців літньою прохолодою. Найтепліше буде, на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +25... +31 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де синоптики прогнозують +22... +24 градуси. У західних областях буде прохолодніше всього – від +21 до +27 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +24... +27 градусів.

При цьому в нічний час термометри опустяться до +13... +19 градусів. Найхолодніше вночі буде на заході країни, а найтепліше – на сході та півдні.

Різко похолодає: синоптики назвали дату повернення травневої погоди

Погода в Україні 14 червня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше в Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. На відео потрапили наслідки негоди.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України грозасиноптикиПогода
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