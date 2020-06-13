Резко похолодает: синоптики назвали дату возвращения майской погоды

Погода в Украине 14 июня (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине отметится обильными осадками

Погода в Украине 14 июня, в воскресенье, будет сопровождаться обильными грозовыми ливнями. При этом из-за непогоды уровень тепла снизится с более чем +30 градусов в среднем до +22… +27 градусов. Детальный прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают о том, что циклон в воскресенье накроет всю страну. При этом, по данным прогноза, осадки будут в некоторых регионах не сильным.

Как сообщается в обновленном прогнозе, погода в воскресенье начнет радовать украинцев летней прохладой. Теплее всего будет, на юге и востоке Украины, где уровень тепла поднимется до +25… +31 градусов. Исключение составит Одесская область, где синоптики прогнозируют +22… +24 градуса. В западных областях будет прохладнее всего – от +21 до +27 градусов в течение дня. Немного теплее будет в центральных районах, где градусники покажут +24… +27 градусов.

При этом в ночное время термометры опустятся до +13… +19 градусов. Холоднее всего ночью будет на западе страны, а теплее – на востоке и юге.

Погода в Украине 14 июня будет жаркой и дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Стоит напомнить, что ранее в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. На видео попали последствия непогоды.

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Автор: Киселева Анна