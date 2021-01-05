Вчені назвали групу крові, володарі якої мають стійкий імунітет

Вчені назвали групу крові, яка дає сильний імунітет (Колаж РБК-Україна)

Група крові людини має прямий вплив на здоров'я людини, на її переваги в їжі та схильності до тих чи інших захворювань.

Вчені з США провели дослідження і назвали групу крові, володарі якої мають найбільш стійкий імунітет і відмінне здоров'я. Про це повідомляється на порталі PlanetaNovosti.

Перша група крові

Як показують дослідження, синтез інтерферону досягає у володарів цієї групи крові майже 80%. Цей показник показує реакцію організму на інфекцію. Люди з першою групою крові знаходяться на третьому місці по стійкості імунітету.

Друга група крові

Володарі цієї групи крові мають невисокий рівень синтезу інтерферону – всього 40%. Захисні реакції у таких жителів Землі дуже слабкі й вони більше за інших схильні до різних захворювань.

Третя група крові

У представників з третьою групою крові рівень синтезу інтерферону досить високий – до 91%. Вони на думку вчених, займають друге місце за силою імунітету і можуть впоратися з багатьма серйозними захворюваннями.

Четверта група крові

За даними дослідження, власники четвертої групи крові є найсильнішими в плані здоров'я людьми. У них рівень синтезу інтерферону високий – до 92%. А це значить, що люди з такою групою найбільш стійкі до вірусів і бактерій.

Вчені відзначають, що всі дані дослідження відносні й на загальне здоров'я людини впливає ще багато факторів: спадковість, спосіб життя, екологія.

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