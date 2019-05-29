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Режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну

STYLERФільми і серіали    29.05.2019 - 19:02
Режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну
Кадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO.com)

Режисер серіалу "Чорнобиль" Юган Ренк захоплюється українцями

Режисер серіалу "Чорнобиль" від HBO Юган Ренк захоплюється українцями, які боролися з наслідками трагедії на Чорнобильській АЕС. Про це він сказав в одному зі своїх інтерв'ю.

За словами Ренка, головна тема його міні-серіалу, який вже назвали кращим за "Гру престолів", це показати самопожертву людей.

Режисер серіалу &quot;Чорнобиль&quot; зробив відверте зізнання про Україну

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Він зазначив, що в операцію з ліквідації наслідків Чорнобильської аварії в 1986 році було залучено понад 700 тис. людей. Кінематографіст вважає, що "ні в одній іншій країні світу таке не було б можливо".

"Якби схожа катастрофа трапилася в ті дні десь на Заході - вони б просто закрили район для в'їзду і не впускали б туди ні однієї людини", - зазначив Юган.

Ренк розповів, що коли він зустрічався в Україні з кількома ліквідаторами аварії на ЧАЕС, його не покидало відчуття, що "люди йшли на цей страшний ризик, тому що відчували: інакше не можна, хтось повинен це зробити".

 

Кадри із серіалу "Чорнобиль" (HBO.com)

"Коли перед тобою ставлять подібну задачу, у твоїх дій з'являється вища мета, почуття майже священної місії. Тому коли люди, абсолютно звичайні і нормальні, скоюють вчинки, не беручи в розрахунок власне благополуччя і здоров'я, ти не можеш не прийти до висновку, що в цьому цілепокладанні, в цій самопожертві заради вищого обов'язку є щось глибоко людське", - підкреслив режисер.

Трейлер серіалу "Чорнобиль"

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