В Чорнобилі знайшли невідомі раніше "гарячі" радіаційні точки

У Чорнобилі знайшли нові радіаційні точки (колаж: РБК-Україна)

У Чорнобилі виявили місця, які й досі є сильно забрудненими

У Чорнобилі вченим вдалося зафіксувати нові ділянки зараження, забруднення яких виявилося сильнішим, ніж вважалося раніше. Про це повідомило BBC.

Об'єктом дослідження вчених став "Рудий ліс", соснові дерева в якому сильно постраждали після катастрофи. Радіація осіла на 400 гектарах хвойного лісу, вбивши дерева, від чого вони стали кольору іржі. Ліс вважається одним з найбільш радіоактивних місць на планеті.

У квітні експерти витратили два тижні, досліджуючи "Рудий ліс" і його околиці за допомогою безпілотників зі спеціальними детекторами радіації на борту. За 10 днів 50 таких апаратів просканували ділянку, площею 15 квадратних кілометрів.

У Чорнобилі знайшли нові радіаційні точки (дрони досліджують "Рудий ліс", фото: www.bbc.com)

Особливу увагу дослідників привернуло село Копачі, на яке після аварії на ЧАЕС радіаційні матеріали впали разом з дощем. Частини села виявилися більш забрудненими, ніж вважалося раніше. Опромінення тут складає один мілізіверт щогодини. Для порівняння, кожна людина піддається опроміненню 2,4 мілізіверти за рік.

Зазначимо, що таке детальне дослідження зони відчуження за допомогою безпілотників вчені Національного центру ядерної робототехніки з Великої Британії разом з українською організацією SSE Eco Center провели вперше в історії. До того ж науковці створили спеціальну 3D-мапу радіаційного забруднення.

У Чорнобилі знайшли нові радіаційні точки (3D-мапа радіаційного забруднення, фото: www.bbc.com)

Проте загальна картина радіаційного забруднення зони відчуження говорить про те, що значні частини території включно з "Рудим лісом", відзначаються відносно низьким рівнем радіації через природний розпад, який відбувався останні 33 роки. Також це пояснюється тим, що матеріали проникли глибше під землю, таким чином радіаційне випромінювання блокується ґрунтом.

Нагадаємо, вчені опублікували рідкісні кадри диких тварин, які живуть в зоні відчуження.

Раніше ми повідомляли про те, що чорнобильський лемур був зафіксований на фото.

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