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Режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине

STYLERФильмы и сериалы    29.05.2019 - 19:02
Режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине
Кадр из сериала "Чернобыль" (HBO.com)

Режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренк восторгается украинцами

Режиссер сериала "Чернобыль" от HBO Юхан Ренк восторгается украинцами, которые боролись с последствиями трагедии на Чернобыльской АЭС. Об этом он сказал в одном из своих интервью.

По словам Ренка, главная тема его мини-сериала, который уже назвали лучшим за "Игру престолов", это показать самопожертвование людей.

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Он отметил, что в операцию по ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 1986 году было вовлечено более 700 тыс. человек. Кинематографист считает, что "ни в одной другой стране мира такое не было бы возможно". 

"Случись похожая катастрофа в те дни где-то на Западе - и они бы просто закрыли район для въезда и не впускали бы туда ни одного человека", - отметил Юхан.

Ренк рассказал, что когда он встречался в Украине с несколькими ликвидаторами аварии на ЧАЭС, его не покидало ощущение, что "люди шли на этот страшный риск, потому что чувствовали: иначе нельзя, кто-то должен это сделать".

 

Кадры из сериала "Чернобыль" (HBO.com)

"Когда перед тобой ставят подобную задачу, у твоих действий появляется высшая цель, чувство почти священной миссии. Поэтому когда люди, абсолютно обычные и нормальные, совершают поступки, не принимая в расчет собственное благополучие и здоровье, ты не можешь не прийти к выводу, что в этом целеполагании, в этом самопожертвовании ради высшего долга есть что-то глубоко человеческое", - подчеркнул режиссер.

Трейлер сериала "Чернобыль" 

Ранее мы писали о том, что в Чернобыле нашли неизвестные ранее "горячие" радиационные точки.

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