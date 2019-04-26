33 роки після трагедії: як виглядає ЧАЕС сьогодні (фоторепортаж)

Фото: Чорнобильська АЕС (РБК-Україна/Віталій Носач)

33 роки тому сталася Чорнобильська катастрофа, яка сколихнула увесь світ

26 квітня 2019 року – 33-тя річниця Чорнобильської катастрофи. Це трагедія, яку пам’ятатимуть по всьому світу. Для багатьох вона стала символом того, як важливо берегти все, до чого торкається людина. У цю річницю людям вкотре нагадують про те, яке важливо не допустити подібної трагедії знову.

Як виглядає ЧАЕС зараз, після 33 років із дня жахливої катастрофи? Журналісти Styler побували у зоні відчуження і підготували фоторепортаж.

Як змінилася ЧАЕС за ці роки?

У переддень річниці катастрофи в Чорнобилі на головному безпековому об’єкті зони відчуження – новому безпечному конфайнменті була завершена тестова 72-годинна експлуатація. Її завданням було перевірити функціонування всіх систем.

Журналістам показали, як виглядає об’єкт зараз.

Фото: Чорнобильська АЕС (РБК-Україна/Віталій Носач)

Експерти заявляють, що вже зараз можна говорити про повну готовність цього об’єкту до переходу на етап дослідно-промислової експлуатації після того, як будуть отримані всі потрібні дозволи.

Фото: Чорнобильська АЕС через 33 роки після катастрофи (РБК-Україна/Віталій Носач)

Така експлуатація буде тривати не більше одного року.

Потім ЧАЕС дадуть ліцензію і вона перейде до експлуатації НБК, а нестабільні конструкції об’єкту "Укриття" будуть демонтовані.

Фото: Журналістам показали, як виглядає ЧАЕС зараз (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, у 2016 році завершилося будівництво об’єкту "Укриття".

Його будували над зруйнованим 4-м енергоблоком. Це стало справді історичним кроком до того, щоб покращити екологічну безпеку у зоні відчуження та в світі в цілому.

До речі, світова спільнота вже багато років дбає про безпеку на ЧАЕС, а будівництво об'єкту "Укриття" стало важливим для всього світу.

Фото: Як виглядає зона відчуження сьогодні (РБК-Україна/Віталій Носач)

Фахівці заявляють про те, що ця унікальна конструкція не має світових аналогів і є результатом потужної роботи професійних інженерів та будівельників.

Зараз НБК Чорнобильської АЕС вважається найбільшою із коли-небудь збудованих рухомих наземних конструкцій. Її довжина складає 165 метрів, висота – 110 метрів, ширина – 260 метрів, а загальна вага – 36,2 тисяч тон.

Фото: Щороку в Україні згадують загиблих під час ліквідації Чорнобильської катастрофи (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, зовсім недавно у Чорнобильській зоні виявили рідкісну тварину та показали її фото.

Крім того, ми писали й про те, як живуть тварини у зоні відчуження без людей. Як виявилося, без втручання людей у природу тварини почуваються набагато краще.