ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин

STYLERЖиття    26.04.2019 - 17:55
Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин
Тварини у Чорнобильській зоні (Колаж РБК-Україна)

У Чорнобилі з'явилися рідкісні і червонокнижні тварини

26 квітня 2019 року – 33 річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Як розповідають науковці, за ці роки в лісах навколо Чорнобиля своїм життям почала жити дика природа.

Заступник директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії, начальник відділу радіоекологічних досліджень Сергій Гащак встановив у Чорнобильських лісах фотопастку, яка зафіксувала, які тварини зараз мешкають у зараженій зоні.

Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин

Чорний лелека, який занесений в Червону книгу

Він зазначає, що в Чорнобилі з'явилися рідкісні червонокнижні види тварин, які зникли в цій місцевості багато років тому.

Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин

Журавлі танцюють перед камерою

Європейське наукове співтовариство оцінило роботу в Чорнобильській зоні і зазначило, що за останні 30 років там з'явився практично заповідник з рідкісними та унікальними тваринами і птахами.

Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин

Малий підорлик. Також занесений в Червону книгу.

Звичайний експеримент Гащака перетворився в серйозну наукову роботу і тепер кілька раз в рік в зону ЧАЕС вирушає експедиція біологів, які реєструють місцевих тварин.

 

Тварини у Чорнобильській зоні почувають себе прекрасно

Разом зі своїми колегами Сергій Гащак вирішив добиватися того, щоб Чорнобильській зоні надали статус заповідника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що рідкісний чорнобильський лемур був зафіксований на фото.

А також розповідали про те, як виглядає ЧАЕС сьогодні (фоторепортаж).

Зеленський назвав уроки трагедії на ЧАЕС та "підірвав" мережу Аварія на ЧАЕС: слова Ліни Костенко зворушили українців до сліз
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ЧАЭСживотныеЧорнобиль
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся