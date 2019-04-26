Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин

Тварини у Чорнобильській зоні (Колаж РБК-Україна)

У Чорнобилі з'явилися рідкісні і червонокнижні тварини

26 квітня 2019 року – 33 річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Як розповідають науковці, за ці роки в лісах навколо Чорнобиля своїм життям почала жити дика природа.

Заступник директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії, начальник відділу радіоекологічних досліджень Сергій Гащак встановив у Чорнобильських лісах фотопастку, яка зафіксувала, які тварини зараз мешкають у зараженій зоні.

Чорний лелека, який занесений в Червону книгу

Він зазначає, що в Чорнобилі з'явилися рідкісні червонокнижні види тварин, які зникли в цій місцевості багато років тому.

Журавлі танцюють перед камерою

Європейське наукове співтовариство оцінило роботу в Чорнобильській зоні і зазначило, що за останні 30 років там з'явився практично заповідник з рідкісними та унікальними тваринами і птахами.

Малий підорлик. Також занесений в Червону книгу.

Звичайний експеримент Гащака перетворився в серйозну наукову роботу і тепер кілька раз в рік в зону ЧАЕС вирушає експедиція біологів, які реєструють місцевих тварин.

Тварини у Чорнобильській зоні почувають себе прекрасно

Разом зі своїми колегами Сергій Гащак вирішив добиватися того, щоб Чорнобильській зоні надали статус заповідника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що рідкісний чорнобильський лемур був зафіксований на фото.

А також розповідали про те, як виглядає ЧАЕС сьогодні (фоторепортаж).