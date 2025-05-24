Режиссеры "Евровидения-2025" назвали самые красивые выступления: впечатляющие видео

Украина

Безусловным лидером, по мнению режиссеров, является выступление украинской группы Ziferblat с песней "Bird of Pray". Они подчеркнули высокое качество номера.

"Замечательная картинка, сильный телевизионный эффект, тонкая режиссура, которая помогала глубже почувствовать песню. Нам понравилось все - и артисты, и костюмы, и цвета. Однозначно, для нас это выступление - в топе", - сказали они.



Литва и Латвия

Группа Katarsis с песней "Tavo akys", которая представляла Литву, покорили "крутым визуалом" и "общей подачей".

"Русалочки из Латвии еще на нацотборе бросились в глаза - у них и визуал крутой, и песня, и общая подача", - отметили режиссеры.



Они также отметили номер латвийской группы "Tautumeita" с треком "Bur Man Laimi". Он тоже не уступает в качестве.



Италия

Еще один фаворит с очень красивой песней и сильным выступлением. Лучио Корси с песней "Volevo essere un duro" покорили специалистов своим гротеском, юмором и изящной визуальной подачей.

"После него даже захотелось больше узнать об артисте. Мы пересмотрели клипы, которые сняты в той же эстетике. Видно, что это артист не только для "Евровидения" - он несет свою энергию и вне сцены конкурса", - пояснили они.



Швейцария

Минималистичный номер Zoë Më с песней "Voyage" тоже не остался без внимания трио TRI.Direction. Они назвали его "глубоко музыкальным и современным".

"Это тот тип выступления, где ничего не летает, не взрывается, но ты смотришь - и тебе интересно, не отводишь взгляд", - объяснили они.



Австрия

Победитель "Евровидения-2025" JJ выделился современным ретро-стилем, который напомнил фильмы Роберта Эггерса.



Германия

Европа и Украина высоко оценили дуэт брата и сестры Abor&Tynna, который поражал песней "Baller". И не зря!

"Визуальная часть, возможно, не была чрезвычайной, но именно песня и беззаботная легкая манера солистки были настолько сильными, что "вытянули" весь номер. Это действительно сработало", - прокомментировали режиссеры.