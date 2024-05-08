Как восстановить потерянные данные на Android-устройстве: 5 полезных программ

Смартфоны сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку на них хранится вся наша информация, включая фотографии, видео, контакты, сообщения, важные документы и т. д. Однако такие данные могут быть потеряны из-за удаления, неисправностей или других проблем. Обычно их можно восстановить из папки резервной копии, но если ее нет, то существуют программы, позволяющие вернуть их.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по сохранению данных Stellar Data Recovery .

Что следует учитывать при выборе инструментов для восстановления данных

Надежность

Надежное программное обеспечение от проверенного бренда гарантирует вам 100 процентный успех восстановления.

Поддержка типов файлов

Лучший инструмент для восстановления данных Android может восстановить файлы любого типа, будь то фотографии, видео, документы или сообщения.

Функция предварительного просмотра

Это позволяет вам просматривать восстанавливаемые файлы перед сохранением, что помогает вам увидеть, сохранилось ли качество файла.

Простота использования

Программное обеспечение должно иметь удобный интерфейс, упрощающий процесс восстановления даже для пользователей с ограниченными техническими знаниями.

Расходы

Хотя большинство бесплатных инструментов восстановления данных Android отвечают вашим базовым потребностям, расширенным требованиям к восстановлению может соответствовать только профессиональное программное обеспечение, за которое, возможно, придется заплатить.

Отзывы пользователей

Всегда читайте обзоры, поскольку они повышают доверие к программному обеспечению и помогают новым пользователям сделать правильный выбор лучшего приложения для восстановления данных Android.

Stellar Data Recovery for Android

Этот проверенный инструмент может безопасно загружать и восстанавливать все потерянные фотографии, видео, документы, контакты, сообщения и т. д. с вашего смартфона Android.

Программное обеспечение совместимо со всеми версиями Android, начиная с Android 6.0 и заканчивая последней версией Android 13. Стандартная версия поставляется в двух вариантах с поддержкой 3 и 5 устройств соответственно.

Плюсы

Восстанавливает удаленные/потерянные фотографии, видео, аудио, документы и т. д.

Извлекает удаленные данные с телефонов Android без рутирования

Поддерживает Android от версии 6.0 до последней версии 13

Легко восстанавливает удаленные текстовые сообщения с телефона Android

Простой и понятный пользовательский интерфейс

Позволяет просматривать восстановленные файлы перед их сохранением

Позволяет выборочное восстановление файлов

Поддерживает восстановление со всех телефонов Android, включая Samsung, OnePlus и т. д.

Минусы

Невозможно установить непосредственно на телефоны Android

Цены

Версия с поддержкой 3 устройств - 29,99 долларов (1180 гривен)

Версия с поддержкой 5 устройств - 39,99 долларов (1570 гривен)

Stellar Data Recovery for Android (фото: Stellar Data Recovery)

Tenorshare UltData

Tenorshare UltData for Android Data Recovery - еще один простой в использовании инструмент, который восстанавливает потерянные/удаленные данные с Android. Приложение может восстанавливать потерянные или удаленные фотографии, видео и текстовые сообщения.

Плюсы

Восстанавливает удаленные сообщения WhatsApp на телефонах Android

Загружает и показывает резервную копию WhatsApp с Google Диска

Возвращает потерянные сообщения WeChat, контакты, фотографии и т. д.

Минусы

Дороже, чем другие аналогичные инструменты восстановления Android

Сканирование занимает слишком много времени

Не восстанавливает такие файлы, как голосовые заметки, события календаря и страничные документы

Цены

Лицензия на месяц - 35,95 долларов (1415 гривен)

Годовая лицензия - 39,95 долларов (1575 гривен)

Пожизненная лицензия - 49,95 долларов (1970 гривен)

Tenorshare UltData (фото: Stellar Data Recovery)

iMyFone D-Back

Программное обеспечение iMyFone D-Back предлагает четыре режима: восстановление данных непосредственно с телефона Android, восстановление файлов из резервных копий Google, восстановление на сломанном телефоне и данных WhatsApp.

Плюсы

Не требуется рутирование

Восстанавливает все виды данных с помощью платной версии

Восстанавливает данные с Google Диска и WhatsApp

Чистый интерфейс с простыми шагами по восстановлению данных

Минусы

Огромная цена

Ограниченная функциональность восстановления данных в бесплатной версии

Цены

Лицензия на месяц - 29,95 долларов (1180 гривен)

Годовая лицензия - 39,95 долларов (1575 гривен)

Пожизненная лицензия - 49,95 долларов (1970 гривен)

iMyFone D-Back (фото: Stellar Data Recovery)

Disk Drill

Disk Drill - это комплексное решение для восстановления данных для Android и iOS. Он помогает восстановить отсутствующие или удаленные фотографии, аудио, документы, видео, архивы и т. д.

Плюсы

Поддерживает несколько форматов файлов

Изящный и простой интерфейс

Позволяет искать файлы по имени

Минусы

Сканирование устройства занимает слишком много времени

Дорогой

Цены

Базовый - бесплатно до 500 МБ

Профессиональная версия - 89 долларов (3 500 гривен)

Корпоративная версия - 899 долларов (35 430 гривен)

Disk Drill (фото: Stellar Data Recovery)

FonePaw Android Data Recovery

Это удобный инструмент, который эффективно восстанавливает потерянные/удаленные файлы Android, фотографии, аудио и т. д. Он также позволяет восстанавливать данные из внутренней памяти устройства, SD-карты Android и SIM-карты. Он может даже вернуть файлы с поврежденных и зараженных вирусом телефонов.

Плюсы

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Поддерживает более 30 типов файлов

Восстанавливает данные как из внутренней, так из внешней памяти

Доступно как для Mac, так и для Windows

Минусы

Нужны root-права

Не восстанавливает файлы с их исходным именем

Бесплатная версия имеет различные программные ограничения

Цены

Лицензия на месяц - 34,96 долларов (1380 гривен)

Годовая лицензия - 45,46 долларов (1790 гривен)

Пожизненная лицензия - 55,97 долларов (2210 гривен)

FonePaw Android Data Recovery (фото: Stellar Data Recovery)