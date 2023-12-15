Google будет удалять "забытые" аккаунты. Как найти и спасти свой старый Gmail

Уже совсем скоро американская корпорация Google всерьез приступит к удалению неактивных аккаунтов пользователей. Это уничтожит все сохраненные людьми данные и заблокирует доступ к электронной переписке в почте Gmail.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем связано такое решение компании, как уберечь свой аккаунт от удаления и возобновить работу в Gmail.

Что изменилось в Google

Еще в мае текущего года в Google сообщили про "обновление политики неактивной учетной записи".

Чтобы предотвратить возможные угрозы - спам, фишинг и похищение учетных записей - компания решила "подчистить" уязвимые учетные записи, которые не использовались в течение длительного времени и не получали новейшие настройки безопасности.

Защищенный аккаунт (скриншот: blog.google)

Какая учетная запись считается активной

Любая учетная запись Google считается активной, если ею периодически пользуются.

Эксперты советуют заходить в свой аккаунт как минимум раз в несколько лет. В идеале - хотя бы раз в год.

При этом допускается любая "активность" - просмотр почты и чтение электронных писем, использование хранилища данных Google Drive, поиск в Google разной информации, даже просмотр видео на YouTube.

Активный аккаунт (скриншот: blog.google)

Когда Google будет удалять "мертвые" аккаунты

Уже отныне - с конца 2023 года - специалисты Google будут удалять аккаунты пользователей, которые не были активными в течение как минимум двух лет.

Речь идет о всем содержимом Google Workspace (почте Gmail, Google Диске, Google Документах, Google Meet, Google Календаре и Google Фото).

Google Workspace состоит из многих "элементов" (скриншот: workspace.google.com)

Как спасти свой старый Gmail

Если вы уже очень давно не входили в аккаунт в Google и не пользовались почтой Gmail, рекомендуем исправить ситуацию.

В компании советуют, прежде всего, проверить - существует ли аккаунт. Если вы не помните имя пользователя (или пароль), его можно найти с помощью информации, которую вы предоставляли при регистрации:

по номеру телефона

с помощью резервного электронного адреса

с помощью имени, указанного в аккаунте

Сначала вас попросят ввести номер телефона или резервный адрес (скриншот: accounts.google.com)

Затем необходимо будет следовать ряду указаний, чтобы подтвердить, что это именно ваша учетная запись (указать имя, дождаться кода подтверждения на телефоне или в резервной почте и т.д.).

Напоследок вам предложат список имен пользователей, которые будут соответствовать вашей учетной записи (необходимо будет выбрать принадлежащий именно вам).

После этого можно будет свободно пользоваться аккаунтом, заходить в Gmail и не беспокоиться, что ваши данные будут удалены.