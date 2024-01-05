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Кнопочному iPhone быть! Смартфон сможет получить физическую клавиатуру

Пятница 05 января 2024 16:00
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Кнопочному iPhone быть! Смартфон сможет получить физическую клавиатуру С чехлом-клавиатурой iPhone становится кнопочным (фото: Clicks)
Автор: Павел Колесник

На выставке CES был представлен чехол Clicks с механической QWERTY-клавиатурой специально для пользователей iPhone. Этот аксессуар призван удовлетворить потребности тех, кто скучает по старым моделям смартфонов BlackBerry и предпочитает более ощутимый способ ввода текста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Clicks легко подключается к iPhone через разъем Lightning или USB-C, обеспечивая плотное соединение и создавая ощущение единого устройства с механической клавиатурой благодаря подсветке клавиш и привычной раскладке.

Чехол для iPhone 15 Pro увеличивает длину устройства до 188,45 мм (+41,85 мм) и при этом общий вес возрастает на треть - на 62 грамма.

Клавиатура не требует своего аккумулятора, а использует питание от смартфона. Дополнительный разъем позволяет подавать энергию прямо на iPhone через аксессуар.

Кнопочному iPhone быть! Смартфон сможет получить физическую клавиатуруКнопочному iPhone быть! Смартфон сможет получить физическую клавиатуруКнопочный чехол от Clicks (фото: Clicks)

Clicks предлагает не только удобное ввод текста, но и экономию экранного пространства, поскольку гаджет распознается как аппаратная клавиатура. Это обеспечивает больше полезного пространства перед глазами пользователя.

Цена Clicks для iPhone 15 Pro составляет 139 долларов (5 300 гривен), а модель для iPhone 15 Pro Max будет доступна по цене 159 долларов (6 050 гривен). Аксессуар предлагается в цветах BumbleBee (желтый) и London Sky (серый), и его можно заказать через официальный сайт.

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