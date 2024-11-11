Революционное достижение в сохранении редких видов: клонированная самка хорька родила потомство
В Смитсоновском национальном зоопарке черноногая самка хорька родила детенышей. Это выдающееся достижение, ведь черноногий хорек находится под угрозой исчезновения, а самка хорька появилась на свет благодаря клонированию.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Службу рыбных ресурсов и дикой природы США.
Что известно о рождении хорьков
Черноногая самка хорька, по имени Антония, появившаяся в результате клонирования, успешно родила двух здоровых потомков после спаривания с Урчином, 3-летним самцом черноногого хорька.
Хотя один из трех детенышей умер вскоре после рождения, двое - самец и самка - чувствуют себя хорошо и достигают определенных этапов развития на попечении смотрителей зоопарка. Антония и ее детеныши останутся в центре для дальнейших исследований, поскольку их не планируют выпускать в дикую природу.
В то же время, это первый случай, когда клонированный вид дал потомство. По словам старшего куратора Смитсоновского национального зоопарка и Института природоохранной биологии, Пола Маринари, успешное размножение и последующее рождение потомства Антонии знаменует собой важный шаг в сохранении животных, находящихся на грани исчезновения.
В то же время, ученые продолжают сотрудничать с партнерами программы восстановления черноногих хорьков в рамках инновационных программ, направленных на сохранение этого вида.
Как клонировали хорьку
Антонию клонировали, используя образцы тканей черноногой самки хорька Виллы, собранные еще в 1988 году. Как отмечают ученые, образцы Виллы содержат втрое больше генетического разнообразия, чем современная популяция черноногих хорьков, которые (за исключением трех клонов и новых потомков) произошли только от семи уцелевших особей.
Успешное клонирование находящегося под угрозой исчезновения вида является важнейшим событием в сфере природоохранных генетических исследований.
Ведь это доказывает, что технология клонирования может помочь не только восстановить генетическое разнообразие, но и сделать возможным восстановление видов.
Кроме этого, внедрение этих ранее не представленных генов может сыграть ключевую роль в увеличении генетического разнообразия вида, жизненно важного для здорового долгосрочного восстановления.
Например, это может помочь устранить некоторые генетические недостатки и склонности к заболеваниям, осложняющим процесс восстановления черноногих хорьков.
Впрочем, хотя технология является перспективным новым подходом, она является одной из многих стратегий, применяемых для восстановления видов вместе с сохранением природной среды.
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