Революция в цветах военной формы: как и когда появился популярный во всем мире хаки

Как появилась форма хаки

В начале 19 века в Индии, на фоне засушливых и скалистых ландшафтов, где растительность держится на скалистых склонах холмов, красные мундиры британской армии делали военных очень уязвимыми. И в первый раз им пришлось подумать о том, как быть менее заметными.

Решением стал хаки, серо-коричневый цвет, напоминавший об окружении солдат, проживавших в Индии во время колониального периода. На самом деле слово "хаки" на урду означает "цвета пыли".

Хаки стал первым широко распространенным использованием технологии камуфляжа в военной форме, а историк Тим Ньюарк назвал его "самым большим изменением в будущем униформы".

Первое использование ткани хаки в военной форме приписывают сэру Гарри Ламсдену, основателю Корпуса гидов в Индии и его заместителю Уильяму Ходсону. Корпус гидов был основан в 1846 году во время оккупации Британской Ост-Индской компании. Он состоял из индийских солдат, действовавших как разведчики и участвовавших в боях от имени британской армии.

В 1848 году Ходсон сказал, что "сделает гидов невидимыми в земле пыли". Ранние униформы цвета хаки создавали путем окрашивания белой хлопчатобумажной ткани грязью из этого региона.

А уже на рубеже 20 века войска начали получать окрашенную ткань из Англии. В этот период Великобритания в основном импортировала хлопок из США и их колоний в Индию и Египет.

Военная форма цвета хаки была первым массовым применением камуфляжа, а легкая ткань более походила для боя в теплых регионах. Только в 1897 году цвет хаки стал официальной униформой для всех британских войск за границей.

Хаки начал "гулять" по миру

Другие армии вскоре начали использовать униформу цвета хаки, в том числе воевавшие в испано-американской войне американские солдаты Rough Riders и южноафриканские солдаты в англо-бурской войне.

В 1906 году русское командование сменило белую полевую форму солдат и яркие мундиры офицеров на незаметную форму серо-зеленого цвета.

С начала мировой войны в цвет хаки стали одеваться почти все армии мира. Кроме французов, ходивших в разноцветных кепи и светло-голубых мундирах.

В 1918 году наиболее консервативные французские военачальники сменили многовековые традиции в пользу полевой формы "цвета грязи". С тех пор цвет хаки стал ассоциироваться исключительно с армией.

В этот цвет стали перекрашивать все - одежду, военную технику, снаряжение.

Цвета хаки начали появляться во всех армиях мира (фото: Википедия)

Хаки используется для описания ряда оттенков кремового, желтовато-коричневого, светло-коричневого и серовато-зеленого, и использование этих оттенков в военной форме продолжало распространяться во время Первой и Второй мировых войн.

В этот период распространилось хаки в гражданских целях, в частности одежда цвета хаки для рабочих на открытом воздухе в шахтах и сельском хозяйстве, а также для развлечений, таких как теннис, гольф, походы и кемпинг.

В начале 20 века возник романтический образ авантюристов в хаки, исследующих новые земли, изучающие "экзотические" культуры и покоряющие дикую природу на сафари.

Этот образ в хаки подпитал его привлекательность среди гражданских, стремившихся подражать нарядам исследователей и искателей приключений. В США цвет хаки приобрел популярность среди рабочего класса и людей, путешествующих на природе, как Тедди Рузвельт.

Историк компании Levi Strauss Трейси Панек рассказал, что у них одежда цвета хаки для активного отдыха появилась в 1910 годах. Компания начала производить одежду для военных, вернувшихся после войны, студентов колледжа, а позже бренд брюк цвета хаки Dockers положил начало революции бизнес-кежуалу в 1990-х годах.

Различные виды камуфляжа (фото: Википедия)

Климатическая и модная активистка Селин Семаан заметила, что пик популярности брюк цвета хаки (и другого военного снаряжения, как боевых ботинок и бомберов) пришелся на времена усиления глобальной военной активности, таких как бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и вторжение в Ирак после 11 сентября.

"Существует такая идея, что штаны цвета хаки, военные ботинки, эти бомберы, камуфляжные штаны и все снаряжение представляют эту идею свободы и силы. Это действительно становится стремлением широкой общественности видеть армию как крутую, модную, что-то такое, на что они хотят выглядеть", - сказала она.

В начале 60-х художник Эндрю Уорхол шокировал публику на официальных приемах, появляясь в солидном обществе в костюмах светло-грязного цвета.

С этого времени началось активное развитие камуфляжа. Однако эволюционный процесс не создал универсального камуфляжа, потому что его просто не может быть. Каждая ткань и окрас призваны работать в определенных условиях.

Лес - используется в Европе и Америке.

Пустыня - Северная Африка, Средняя Азия

Джунгли (тропик) - Азия, Южная Америка

Зима - использование зимой

Буш - юг Африки

Стоит отметить, что в Украине есть собственные стандарты как по цветам хаки, так и камуфляжам, которые были разработаны в 2014 году.