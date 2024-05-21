"Правильные" камни или самородные жилы? Как человечество добывало металл в доисторические времена

Первые изделия из металлов наши предки изготовляли тысячи лет тому назад. Однако далеко не каждый знает, как именно люди добывали металл в доисторические времена, а также как развивалось "металлическое дело" в целом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что ученым известно о первых попытках человечества "работать" с металлом, а также как наши предки "дошли" до железного века.

Первые попытки "работы" с металлом

По словам ученых, едва ли не самые древние известные металлические артефакты - медные бусины, найденные на севере Ирака - были изготовлены нашими предками около 8000 лет назад.

При этом золотые изделия начали производить через несколько тысячелетий - около 6000 лет назад (некоторые из них были найдены в местах захоронений в Болгарии).

Сначала некоторые исследователи не могли понять - почему именно эти два металла? Однако ответ оказался прост. Это были едва ли не наиболее распространенные металлы, встречавшиеся в своих "естественных формах" - в виде природного "чистого" куска, не сочетавшегося с другими элементами для образования минерала.

Вероятно найти "правильные металлические камни" было не просто. В то же время, ученые предполагают, что чаще всего самородки встречались нашим предкам в реках и в местах, где были большие залежи металлов.

Впоследствии человечество научилось буквально "выковыривать" нужные камни из почвы и обратило внимание на слои самородных металлов в скалах - так называемые жилы. Извлекать металлы из них было труднее, однако объемы получались значительно больше.

Искать "чистые" залежи меди и золота также было легче (чем другие металлы), ведь они существенно отличались от других пород цветом.

Развитие "металлического дела"

Около 5000 лет до нашей эры человечество начало овладевать плавкой металлов и перешло к медному веку.

Наши предки научились нагревать медную руду в специальных сосудах - каменных или керамических тигелях - и отделять металл от лишних примесей.

Из меди начали изготавливать новые инструменты для хозяйства, оружие и украшения, которые успешно заменили своих каменных предшественников.

В ходе экспериментов или же в результате случайных стечений обстоятельств наши предки начали смешивать медь с оловом - так образовался сплав под названием бронза.

Эта металлическая смесь была тверже чистой меди, а также плавилась при значительно более низких температурах, что облегчало процесс литья.

Ее широкое использование около 3000 лет до нашей эры ознаменовало переход человечества к бронзовому веку - периоду, когда начались эксперименты с добавлением в бронзу цинка, свинца или других металлов.

В результате древние люди научились создавать многочисленные сплавы, а технический прогресс способствовал развитию мощнейших цивилизаций древнего мира.

Около 1200 лет до нашей эры - с началом развития металлургии и использования железных изделий - произошел переход человечества к железному веку.

И хотя железо было не таким твердым, как бронза, а изделия из него были обычно более низкого качества, чем их предшественники из различных сплавов, работать с железом было гораздо дешевле (в основном - из-за значительно большего количества "сырья").

Впоследствии железо начали "миксовать" с углеродом и другими примесями (кремний, марганец, сера, фосфор и т.д.), в результате чего появился один из важнейших материалов современности - сталь.