Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасно

Основные причины появления стука

Стук в стиральной машине во время отжима может возникать по разным причинам:

Износ амортизаторов. Амортизаторы обеспечивают плавную работу барабана, гася вибрации. Если они изнашиваются, машина начинает стучать, особенно во время отжима.

Амортизаторы обеспечивают плавную работу барабана, гася вибрации. Если они изнашиваются, машина начинает стучать, особенно во время отжима. Неравномерное распределение белья. Когда белье сбивается в груду, это приводит к нарушению баланса, что вызывает стук во время работы.

Когда белье сбивается в груду, это приводит к нарушению баланса, что вызывает стук во время работы. Неверный монтаж. Если стиральная машина установлена на неровной поверхности или без соблюдения инструкций, это может привести к сильным вибрациям.

Если стиральная машина установлена на неровной поверхности или без соблюдения инструкций, это может привести к сильным вибрациям. Попадание посторонних предметов. Небольшие предметы, такие как монеты или пуговицы, могут попасть в барабан или корпус, вызывая стук.

Небольшие предметы, такие как монеты или пуговицы, могут попасть в барабан или корпус, вызывая стук. Проблемы с подшипниками. Износившиеся или поврежденные подшипники создают сильный шум во время вращения барабана.

Износившиеся или поврежденные подшипники создают сильный шум во время вращения барабана. Откручены противовесы. Противовесы обеспечивают стойкость барабана, и если они расшатываются, это может привести к стуку.

Противовесы обеспечивают стойкость барабана, и если они расшатываются, это может привести к стуку. Повреждение сетевого фильтра. Если фильтр не закреплен правильно, он может стучать во время работы машины.

Неравномерное распределение белья: как избежать стука

Одна из самых распространенных причин стука - это неправильное распределение белья в барабане. Особенно это касается старых моделей стиральных машин.

Когда белье сбивается в кучу, барабан начинает неравномерно вращаться, что вызывает стук. Для решения этой проблемы следует регулярно проверять распределение вещей в барабане перед началом цикла.

Современные стиральные машины оснащены функцией автоматического деления белья, что значительно уменьшает вероятность возникновения такой проблемы.

Вещи в машинку нужно складывать не кучей, а раздельно, поочередно (фото: Freepik.com)

Проблемы с монтажом и настройкой

Неправильный монтаж стиральной машины - еще одна причина стука. Если машина установлена на неровной поверхности или не по уровню, она будет сильно вибрировать и стучать во время отжима.

Перед установкой стиральной машины важно убедиться, что пол ровный, а ножки машины настроены правильно. Использование антивибрационных ковриков также может помочь снизить стук и вибрацию.

Попадание посторонних предметов в барабан

Другая частая причина стука - это попадание посторонних предметов в барабан или корпус стиральной машины. Это могут быть монеты, пуговицы, шпильки и другие мелкие предметы, оставшиеся в карманах одежды.

При вращении барабана они могут создавать сильный стук. Во избежание этого следует проверять карманы одежды перед загрузкой его в стиральную машину. Если посторонние предметы уже попали в машину, их можно достать через манжету люка или путем снятия задней панели машины.

Иногда тяжелые металлические предметы могут даже повредить прозрачную крышку машинки (фото: Pixabay.com)

Износ подшипников и амортизаторов

Изношенные подшипники и амортизаторы - это серьезные причины стука, требующие немедленного вмешательства. Подшипники обеспечивают плавное вращение барабана, и когда они изнашиваются, это приводит к появлению громкого стука.

Амортизаторы, в свою очередь, гасят вибрации, и их износ тоже вызывает шум. Если вы заметили такие симптомы, лучше обратиться к мастеру для замены деталей.

Повреждение и расшатывание противовесов

Противовесы в стиральной машине служат для стабилизации барабана во время отжима. Если они расшатываются или повреждаются, это приводит к появлению стука.

Решить проблему можно путем подтягивания болтов, крепящих противовесы, или заменой поврежденной детали.