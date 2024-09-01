Ревет и стонет: почему стиралка издает громкие звуки и насколько это опасно

Даже самая качественная техника со временем может заработать с перебоями. Стук в стиральной машине - это не только неприятный звук, но и сигнал о возможной серьезной неисправности. Почему стиралка начинает стучать при отжиме и насколько опасны эти симптомы?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие могут быть распространенные технические причины стука и вибрации вашей стиральной машины во время работы.
Стук в стиральной машине во время отжима может возникать по разным причинам:
Одна из самых распространенных причин стука - это неправильное распределение белья в барабане. Особенно это касается старых моделей стиральных машин.
Когда белье сбивается в кучу, барабан начинает неравномерно вращаться, что вызывает стук. Для решения этой проблемы следует регулярно проверять распределение вещей в барабане перед началом цикла.
Современные стиральные машины оснащены функцией автоматического деления белья, что значительно уменьшает вероятность возникновения такой проблемы.
Неправильный монтаж стиральной машины - еще одна причина стука. Если машина установлена на неровной поверхности или не по уровню, она будет сильно вибрировать и стучать во время отжима.
Перед установкой стиральной машины важно убедиться, что пол ровный, а ножки машины настроены правильно. Использование антивибрационных ковриков также может помочь снизить стук и вибрацию.
Другая частая причина стука - это попадание посторонних предметов в барабан или корпус стиральной машины. Это могут быть монеты, пуговицы, шпильки и другие мелкие предметы, оставшиеся в карманах одежды.
При вращении барабана они могут создавать сильный стук. Во избежание этого следует проверять карманы одежды перед загрузкой его в стиральную машину. Если посторонние предметы уже попали в машину, их можно достать через манжету люка или путем снятия задней панели машины.
Изношенные подшипники и амортизаторы - это серьезные причины стука, требующие немедленного вмешательства. Подшипники обеспечивают плавное вращение барабана, и когда они изнашиваются, это приводит к появлению громкого стука.
Амортизаторы, в свою очередь, гасят вибрации, и их износ тоже вызывает шум. Если вы заметили такие симптомы, лучше обратиться к мастеру для замены деталей.
Противовесы в стиральной машине служат для стабилизации барабана во время отжима. Если они расшатываются или повреждаются, это приводит к появлению стука.
Решить проблему можно путем подтягивания болтов, крепящих противовесы, или заменой поврежденной детали.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Martha Stewart, Choice, Homes and Gardens.