Реве та стогне: чому пралка видає голосні звуки і наскільки це небезпечно

Навіть найякісніша техніка з часом може почати працювати з перебоями. Стук у пральній машині - це не лише неприємний звук, але й сигнал про можливу серйозну несправність. Чому пралка починає стукати та грюкати при віджимі і наскільки небезпечні ці симптоми?
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які можуть бути поширені технічні причини стукання та вібрації вашої пральної машини під час роботи.
Стук у пральній машині під час віджиму може виникати з різних причин:
Одна з найпоширеніших причин стуку - це неправильний розподіл білизни в барабані. Особливо це стосується старих моделей пральних машин.
Коли білизна збивається в купу, барабан починає нерівномірно обертатися, що викликає стук. Для розв'язання цієї проблеми слід регулярно перевіряти розподіл речей у барабані перед початком циклу.
Сучасні пральні машини оснащені функцією автоматичного розподілу білизни, що значно зменшує ймовірність виникнення такої проблеми.
Неправильний монтаж пральної машини - ще одна причина стуку. Якщо машина встановлена на нерівній поверхні або не за рівнем, вона буде сильно вібрувати і стукати під час віджиму.
Перед установкою пральної машини важливо переконатися, що підлога рівна, а ніжки машини налаштовані правильно. Використання антивібраційних килимків також може допомогти зменшити стук і вібрацію.
Інша часта причина стуку - це потрапляння сторонніх предметів у барабан або корпус пральної машини. Це можуть бути монети, ґудзики, шпильки та інші дрібні предмети, які залишилися в кишенях одягу.
Під час обертання барабана вони можуть створювати сильний стук. Для уникнення цього слід перевіряти кишені одягу перед завантаженням його в пральну машину. Якщо ж сторонні предмети вже потрапили в машину, їх можна дістати через манжету люка або шляхом зняття задньої панелі машини.
Зношені підшипники та амортизатори - це серйозні причини стуку, які потребують негайного втручання. Підшипники забезпечують плавне обертання барабана, і коли вони зношуються, це призводить до появи гучного стуку.
Амортизатори, своєю чергою, гасять вібрації, і їхній знос також викликає стук. Якщо ви помітили такі симптоми, найкраще звернутися до майстра для заміни деталей.
Противаги в пральній машині служать для стабілізації барабана під час віджиму. Якщо вони розхитуються або пошкоджуються, це призводить до появи стуку.
Розв'язати проблему можна шляхом підтягування болтів, які кріплять противаги, або заміною пошкодженої деталі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Martha Stewart, Choice, Homes and Gardens.