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Антиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборах

Неділя 25 жовтня 2020 12:50
Антиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборах
Місцеві вибори 2020 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

На місцевих виборах в Україні 25 жовтня не обійшлося без безглуздих ситуацій

Місцеві вибори проходять по всій країні 25 жовтня, і не обходиться без курйозів, скандалів і просто безглуздих ситуацій. Регіональні Telegram-канали то і справа публікують фото і відео, на яких кабінки для голосування споруджені просто з підручних матеріалів, а подекуди і зовсім в кабінках темно, бо на дільниці немає світла.

Так, у Житомирі винайшли "антиковідну" кабінку і спорудили місце для голосування з двох сходів, завісивши їх прапорами.

"Для виборців з підвищеною температурою і ознаками ГРВІ", - написано на кабінці для голосування.

Антиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборах

Місцеві вибори 2020 в Житомирі (фото: Telegram)

А от у Харкові на виборчій дільниці немає світла. Люди скаржаться, що заходячи в кабінку нічого не видно. Члени комісії вийшли з цієї ситуації і пропонують "підсвітити" телефоном.

У Харкові на виборчій дільниці немає світла (відео: YouTube)

На деяких дільницях кабінки для голосування спорудили зі стільців, тенісних столів, драбин, завісили шведську стінку. Люди заповнюють бюлетені прямо на підвіконнях за шторкою.

Нижче дивіться підбірку фото, яка демонструє винахідливість українців.

Антиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборахАнтиковідна кабінка і голосування під драбинами: найкращі курйози на місцевих виборах

Як проходять місцеві вибори 2020 в Україні (фото: Telegram)

Зазначимо, що після виходу з виборчих дільниць українцям пропонується відповісти на 5 запитань з опитування Володимира Зеленського. Активіст показав, що відповідати можна скільки завгодно разів.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський образився на питання журналістів, коли виходив з виборчої дільниці.

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