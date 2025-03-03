Рецепт "звездного" печеночного торта от "Галицької Діви"

Так, Андрей частенько показывает в своем блоге собственные вкусные шедевры и вдохновляет своих "куниц" (так забавно привык называть подписчиц) на кулинарные свершения.

Теперь он решил поделиться рецептом "самого вкусного печеночного торта", который украсит как и праздничный стол, так и будничный.

Для блюда, которое станет настоящим украшением любого стола, вам нужны такие продукты:

куриная печень (300-400 г)

три средние луковицы

две морковки

одна столовая ложка сливочного сыра

одна столовая ложка майонеза

одно куриное яйцо

две столовые ложки пшеничной муки

соль и перец по вкусу

твердый сыр пармезан и свежая зелень для украшения.

Как готовить печеночный торт

Коржи. В блендере взбейте печень, яйцо, одну заранее измельченную луковицу, специи и муку. Из получившейся однородной массы пожарите блины-коржи.

Начинка. На сковородке до золотистой корочки пожарите морковь и две оставшиеся луковицы. Затем взбейте это в блендере. К смеси добавьте сливочный сыр, майонез, специи и зелень и также взбейте до однородной консистенции. Еще можете добавить чеснок, но это по желанию

Перемажьте лепешки начинкой. Сверху посыпьте тертым пармезаном.

"Галицька Діва" (фото: Новый канал)

Напомним, что Черепущак получил известность благодаря своим юмористическим видео в TikTok и Instagram. Его образы и высказывания стали мемами среди украинцев.

Он родился на Галичине, детство провел в Трускавце и одном из сел этого региона. После школы переехал в Киев, где учился на культуролога.

Его путь к славе начался в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, когда Андрей начал выкладывать свои скетчи в TikTok. Благодаря уникальному юмору и колоритным образам он быстро получил широкую аудиторию.

Его псевдоним "Галицька Діва" возник случайно во время прямого эфира. Таким образом блогер обыгрывает его галицкое происхождение и знак зодиака - Дева.

Андрей редко рассказывает о личном, однако известно, что впервые влюбился в 17 лет. Сейчас он не находится в серьезных отношениях.

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