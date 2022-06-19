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Рецепт "смаженого молока": простий спосіб приготувати ніжний десерт на сковороді

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Неділя 19 червня 2022 10:37
Рецепт "смаженого молока": простий спосіб приготувати ніжний десерт на сковороді Скріншот: як приготувати смажене молоко
Автор: Світлана Мащенко

"Смажене молоко" - іспанський десерт з дуже простих інгредієнтів. Leche frita - саме так його називають на батьківщині. В основі десерту заварний крем, обсмажений в паніровці.

Рецептом поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

Для крему:

  • Молоко - 1 л
  • Борошно - 120 г (можна замінити на крохмаль)
  • Жовток - 2 шт.
  • Цукор - 40 г (за смаком можна більше)
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - 1 щіпка
  • Кориця - 1 паличка
  • Цедра 1 лимона

Для панірування:

  • Борошно - 6 ст. л.
  • Яйце - 2 шт.
  • Сіль - щіпка

Для посипання:

  • Кориця - 1 ч. л.
  • Цукор - 2 ст. л.

Рецепт &quot;смаженого молока&quot;: простий спосіб приготувати ніжний десерт на сковороді

Скріншот: таким наш десерт буде всередині

Покрокове приготування

Відлийте невелику кількість молока, приблизно 150-200 мл. Решту молока вилийте в каструлю, додайте цедру лимона, паличку кориці і варіть на повільному вогні до гарячого стану, щоб молоко наситилося ароматами цедри і кориці.

Борошно просійте, маленькими порціями додайте холодне молоко, перемішуючи, щоб не було грудочок. Додайте цукор, ванільний цукор, дрібку солі і два жовтки. Добре перемішайте до однорідності.

Додайте до яєць і борошна невелику кількість гарячого молока, процідженого через сито, швидко перемішайте, введіть решту молока. Перелийте в каструлю і варіть крем до загустіння, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Якщо все ж грудочки з'явилися, то можна пропустити крем через сито.

Форму вистеліть плівкою, перекладіть крем, розрівняйте і накрийте зверху плівкою, щоб не з'явилася скоринка. Залиште охолонути при кімнатній температурі, потім поставте в холодильник на 1,5-3 години, поки крем повністю не застигне.

Дошку пріпиліть борошном, викладіть крем, зверху пріпиліть борошном. Розріжте на 12-16 частин. Кожен шматочок обваляйте в борошні.

У яйця додайте дрібку солі і перемішайте до однорідності. Кожен шматочок занурте в яйце. Потім знову обваляйте в борошні.

Обсмажте на великій кількості рослинної олії з усіх боків.

Змішайте цукор з корицею, обваляйте смажене молоко.

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