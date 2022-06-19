Рецепт "смаженого молока": простий спосіб приготувати ніжний десерт на сковороді
"Смажене молоко" - іспанський десерт з дуже простих інгредієнтів. Leche frita - саме так його називають на батьківщині. В основі десерту заварний крем, обсмажений в паніровці.
Рецептом поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
Для крему:
- Молоко - 1 л
- Борошно - 120 г (можна замінити на крохмаль)
- Жовток - 2 шт.
- Цукор - 40 г (за смаком можна більше)
- Ванільний цукор - 10 г
- Сіль - 1 щіпка
- Кориця - 1 паличка
- Цедра 1 лимона
Для панірування:
- Борошно - 6 ст. л.
- Яйце - 2 шт.
- Сіль - щіпка
Для посипання:
- Кориця - 1 ч. л.
- Цукор - 2 ст. л.
Скріншот: таким наш десерт буде всередині
Покрокове приготування
Відлийте невелику кількість молока, приблизно 150-200 мл. Решту молока вилийте в каструлю, додайте цедру лимона, паличку кориці і варіть на повільному вогні до гарячого стану, щоб молоко наситилося ароматами цедри і кориці.
Борошно просійте, маленькими порціями додайте холодне молоко, перемішуючи, щоб не було грудочок. Додайте цукор, ванільний цукор, дрібку солі і два жовтки. Добре перемішайте до однорідності.
Додайте до яєць і борошна невелику кількість гарячого молока, процідженого через сито, швидко перемішайте, введіть решту молока. Перелийте в каструлю і варіть крем до загустіння, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Якщо все ж грудочки з'явилися, то можна пропустити крем через сито.
Форму вистеліть плівкою, перекладіть крем, розрівняйте і накрийте зверху плівкою, щоб не з'явилася скоринка. Залиште охолонути при кімнатній температурі, потім поставте в холодильник на 1,5-3 години, поки крем повністю не застигне.
Дошку пріпиліть борошном, викладіть крем, зверху пріпиліть борошном. Розріжте на 12-16 частин. Кожен шматочок обваляйте в борошні.
У яйця додайте дрібку солі і перемішайте до однорідності. Кожен шматочок занурте в яйце. Потім знову обваляйте в борошні.
Обсмажте на великій кількості рослинної олії з усіх боків.
Змішайте цукор з корицею, обваляйте смажене молоко.
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