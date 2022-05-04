Легендарний шоколадний торт "на раз, два, три": тісто не потрібно навіть збивати!

Легендарний шоколадний торт, який буквально готуватися "на раз, два, три" дуже простий для виготовлення. При цьому він порадує вас насиченим шоколадним смаком, адже це справжній рай для шокоголіків.

Для приготування торта потрібно підготувати заздалегідь інгредієнти - вони повинні бути кімнатної температури. Візьміть форму діаметром 21 см і просто змішайте компоненти.

Інгредієнти:

Борошно - 230 г

Какао - 65 г

Цукор - 280 г

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Розпушувач - 10 г

Молоко - 260 г

Рослинна олія без запаху - 60 г

Вершкове масло - 60 г (кімнатної температури)

Яйце велике - 2 шт.

Ванільний цукор - 8 г

Для шоколадного ганаша:

Вершки 33% - 120 г

Шоколад чорний - 120 г

Якщо хочете розрізати корж на кілька частин і змастити ганашем, то збільште кількість вершків і шоколаду в 2 рази (240 г вершків і 240 г чорного шоколаду).

Покрокове приготування

Змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.

Додайте рослинну олію без запаху, вершкове масло, яйця, молоко.

Вилийте у форму, випікайте при 160 градусах близько 60 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою, при необхідності випікайте ще.

Готовий корж дістаньте з форми, упакуйте в харчову плівку і залиште хвилин на 40-60, найкраще на пару годин, щоб підсохла за час випічки скоринка теж стала вологою і пористою.

Для шоколадного ганаша прогрійте вершки до теплого стану, залийте ними чорний шоколад, дайте постояти кілька хвилин, перемішайте до однорідності.

Корж можна розрізати на кілька частин: на 2 або 3, за бажанням.

Змастіть коржі, боки і верх торта ганашем. Торт виходить дуже смачним вологим з інтенсивно шоколадним смаком.