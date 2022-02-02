Найпростіший спосіб приготувати вдома чіабатту: змішайте борошно і воду

Чіабатта - це смачний хліб з пористим підставою. Його можна легко спекти вдома і насолоджуватися смаком.

Вам знадобиться

Борошно - 500 гр.

Дріжджі - 1 ч. л.

Цукор - 1 ч .л.

Сіль - 1 ч. л.

Вода - 400 мл.

Рослинна олія 4 ст. л. (50 гр.)

Покроковий рецепт приготування

Візьміть посуд для замісу тіста. У теплу воду висипте одну чайну ложку дріжджів, сіль, цукор. Також додайте рослинну олію. Розмішайте. Потім всипте борошно і замісіть тісто. Прикрийте посуд харчовою плівкою і відправте в тепле місце підходити.

Через 45 хвилин змочіть руки водою і складіть тісто кілька разів, як показано на відео. Знову накрийте тісто і відправте в тепле місце на 45 хвилин. Так ви повинні зробити три рази.

Посипте стіл борошном, на нього викладіть тісто, надайте йому прямокутну форму. Потім розріжте на три частини і перекладіть на рушник, залиште тісто на 30 хвилин. Розігрійте духовку на 240 градусів. На деко постеліть пергамент. Бризніть воду в духовку. Хліб повинен випікатися 30 хвилин.