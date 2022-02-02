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Найпростіший спосіб приготувати вдома чіабатту: змішайте борошно і воду

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Середа 02 лютого 2022 08:22
Найпростіший спосіб приготувати вдома чіабатту: змішайте борошно і воду Фото: Рецепт чіабатти вдома (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Чіабатта - це смачний хліб з пористим підставою. Його можна легко спекти вдома і насолоджуватися смаком.

Рецептом поділилася на YouTube блогер Галина кухня.

Вам знадобиться

  • Борошно - 500 гр.
  • Дріжджі - 1 ч. л.
  • Цукор - 1 ч .л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Вода - 400 мл.
  • Рослинна олія 4 ст. л. (50 гр.)

Покроковий рецепт приготування

Візьміть посуд для замісу тіста. У теплу воду висипте одну чайну ложку дріжджів, сіль, цукор. Також додайте рослинну олію. Розмішайте. Потім всипте борошно і замісіть тісто. Прикрийте посуд харчовою плівкою і відправте в тепле місце підходити.

Через 45 хвилин змочіть руки водою і складіть тісто кілька разів, як показано на відео. Знову накрийте тісто і відправте в тепле місце на 45 хвилин. Так ви повинні зробити три рази.

Посипте стіл борошном, на нього викладіть тісто, надайте йому прямокутну форму. Потім розріжте на три частини і перекладіть на рушник, залиште тісто на 30 хвилин. Розігрійте духовку на 240 градусів. На деко постеліть пергамент. Бризніть воду в духовку. Хліб повинен випікатися 30 хвилин.

Як ми раніше писали, вчені назвали найкращий вид хліба, що знижує ризик раку і ССЗ.

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