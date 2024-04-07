Рецепт сырников с манкой, от которых родные и гости будут в восторге

Что нужно для сырников с манкой

Для того чтобы сырники были пышными и ароматными, вам понадобится:

Кисломолочный творог - 700 г

Манка - 3-4 ст. л.

Мука - 2-3 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Масло подсолнечное - для жарки

Сахар ванильный - 1 ч. л.

Сахар - 3-4 ст. л.

Соль - щепотка

Как готовить на сковороде сырники с манкой

Если сыр содержит много влаги, можно убрать лишнюю с помощью марли - для этого заверните сыр в марлю и отожмите жидкость.

Чтобы приготовить пышные сырники, переложите сыр в глубокую миску, добавьте яйца и перемешайте, немного раздавливая сыр вилкой, чтобы не было комочков. Однако делать однородную консистенцию не обязательно - маленькие кусочки сыра сделают текстуру и вкус сырников более интересными.

Добавьте соль, сахар, ванильный сахар, манку и муку, тщательно перемешайте и подождите 15-20 минут, чтобы манка забрала влагу из теста.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, из теста сформируйте будущие сырники - слепите шарики одинакового размера, слегка приплюсните их и выложите на сковороду. Обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета и выложите готовые сырники на бумажное полотенце - это уберет лишнее масло.

После этого пышные сырники с манкой готовы - можно подавать их с вареньем, медом или есть без дополнительных ингредиентов сразу, как только они немного остынут.