Рецепт простого и изысканного салата "Цезарь" из домашних ингредиентов (видео)
Известный салат "Цезарь" достаточно популярен в заведениях и на праздничных столах. Он покоряет своей неописуемой простотой и одновременно изысканностью. Существует много вариаций его приготовления, однако классическая - это то, что нравится всем.
Рецептом оригинального "Цезаря" делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.
Что понадобится для классического "Цезаря"
Для приготовления возьмите:
- 1 маленькое филе
- 1 сваренное вкрутую яйцо
- 10 помидоров черри
- салат айсберг
- запеченные со специями сухарики
Для соуса вам понадобится:
- 2 желтка
- 200 мл масла
- 1 чайную ложку горчицы
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1/3 чайной ложки соли
- щепотка перца
- 1 большую дольку чеснока
- 50-60 мл молока
- 50-70 граммов пармезана
Пошаговое приготовление
Куриное филе разрежьте пополам, посолите и поперчите с двух сторон, жарьте с двух сторон на умеренном огне до готовности. Чтобы готовое филе осталось сочным, заверните его в фольгу.
Для соуса соедините желтки, горчицу, соль, перец, лимонный сок, чеснок и растительное масло. Взбейте ингредиенты блендером или смешайте до однородности венчиком. Масса должна стать густой. Добавьте молоко и доводим до консистенции соуса. К готовому соусу добавьте натертый пармезан и перемешиваем.
Чтобы приготовить сухарики, нарежьте хлеб кубиками, поджарьте его до хруста на сковороде с растительным маслом, посыпав солью и паприкой. Не забывайте постоянно помешивать, чтобы он не подгорел
Салат "Айсберг" порвите кусочками, добавьте к нему 2-3 столовых ложки соуса и перемешайте. Нарежьте предварительно отварное яйцо, помидоры и филе.
Сформируйте салат. Сначала положите айсберг, сверху - черри, яйцо, нарезанное филе, посыпьте все сухариками и натертым пармезаном. Приятного аппетита!
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