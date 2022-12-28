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Рецепт простого и изысканного салата "Цезарь" из домашних ингредиентов (видео)

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Среда 28 декабря 2022 14:12
Рецепт простого и изысканного салата "Цезарь" из домашних ингредиентов (видео) Как приготовить классический салат "Цезарь" (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Известный салат "Цезарь" достаточно популярен в заведениях и на праздничных столах. Он покоряет своей неописуемой простотой и одновременно изысканностью. Существует много вариаций его приготовления, однако классическая - это то, что нравится всем.

Рецептом оригинального "Цезаря" делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Что понадобится для классического "Цезаря"

Для приготовления возьмите:

  • 1 маленькое филе
  • 1 сваренное вкрутую яйцо
  • 10 помидоров черри
  • салат айсберг
  • запеченные со специями сухарики

Для соуса вам понадобится:

  • 2 желтка
  • 200 мл масла
  • 1 чайную ложку горчицы
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/3 чайной ложки соли
  • щепотка перца
  • 1 большую дольку чеснока
  • 50-60 мл молока
  • 50-70 граммов пармезана

Пошаговое приготовление

Куриное филе разрежьте пополам, посолите и поперчите с двух сторон, жарьте с двух сторон на умеренном огне до готовности. Чтобы готовое филе осталось сочным, заверните его в фольгу.

Для соуса соедините желтки, горчицу, соль, перец, лимонный сок, чеснок и растительное масло. Взбейте ингредиенты блендером или смешайте до однородности венчиком. Масса должна стать густой. Добавьте молоко и доводим до консистенции соуса. К готовому соусу добавьте натертый пармезан и перемешиваем.

Чтобы приготовить сухарики, нарежьте хлеб кубиками, поджарьте его до хруста на сковороде с растительным маслом, посыпав солью и паприкой. Не забывайте постоянно помешивать, чтобы он не подгорел

Салат "Айсберг" порвите кусочками, добавьте к нему 2-3 столовых ложки соуса и перемешайте. Нарежьте предварительно отварное яйцо, помидоры и филе.

Сформируйте салат. Сначала положите айсберг, сверху - черри, яйцо, нарезанное филе, посыпьте все сухариками и натертым пармезаном. Приятного аппетита!

Раньше мы делились проверенным рецептом классической сельди "под шубой".

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