Рецепт простого и изысканного салата "Цезарь" из домашних ингредиентов (видео)

Известный салат "Цезарь" достаточно популярен в заведениях и на праздничных столах. Он покоряет своей неописуемой простотой и одновременно изысканностью. Существует много вариаций его приготовления, однако классическая - это то, что нравится всем.

Что понадобится для классического "Цезаря"

Для приготовления возьмите:

1 маленькое филе

1 сваренное вкрутую яйцо

10 помидоров черри

салат айсберг

запеченные со специями сухарики

Для соуса вам понадобится:

2 желтка

200 мл масла

1 чайную ложку горчицы

2 столовые ложки лимонного сока

1/3 чайной ложки соли

щепотка перца

1 большую дольку чеснока

50-60 мл молока

50-70 граммов пармезана

Пошаговое приготовление

Куриное филе разрежьте пополам, посолите и поперчите с двух сторон, жарьте с двух сторон на умеренном огне до готовности. Чтобы готовое филе осталось сочным, заверните его в фольгу.

Для соуса соедините желтки, горчицу, соль, перец, лимонный сок, чеснок и растительное масло. Взбейте ингредиенты блендером или смешайте до однородности венчиком. Масса должна стать густой. Добавьте молоко и доводим до консистенции соуса. К готовому соусу добавьте натертый пармезан и перемешиваем.

Чтобы приготовить сухарики, нарежьте хлеб кубиками, поджарьте его до хруста на сковороде с растительным маслом, посыпав солью и паприкой. Не забывайте постоянно помешивать, чтобы он не подгорел

Салат "Айсберг" порвите кусочками, добавьте к нему 2-3 столовых ложки соуса и перемешайте. Нарежьте предварительно отварное яйцо, помидоры и филе.

Сформируйте салат. Сначала положите айсберг, сверху - черри, яйцо, нарезанное филе, посыпьте все сухариками и натертым пармезаном. Приятного аппетита!