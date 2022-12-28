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Рецепт простого та вишуканого салату "Цезар" з домашніх інгредієнтів (відео)

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Середа 28 грудня 2022 14:12
Рецепт простого та вишуканого салату "Цезар" з домашніх інгредієнтів (відео) Як приготувати класичний салат "Цезар" (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий салат "Цезар" є досить популярним у закладах і на святкових столах. Він підкорює своєю невимовною простотою та водночас вишуканістю. Існує багато варіацій його приготування, проте класична - це те, що подобається всім.

Рецептом оригінального "Цезаря" діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.

Що знадобиться для класичного "Цезаря"

Для приготування візьміть:

  • 1 маленьке філе
  • 1 зварене круто яйце
  • 10 помідорів чері
  • салат айсберг
  • запечені зі спеціями сухарики

Для соусу вам знадобиться:

  • 2 жовтки
  • 200 мл олії
  • 1 чайну ложку гірчиці
  • 2 столові ложки лимонного соку
  • 1/3 чайної ложки солі
  • дрібка перцю
  • 1 велику часточку часнику
  • 50-60 мл молока
  • 50-70 грамів пармезану

Покрокове приготування

Куряче філе розріжте навпіл, посоліть та поперчіть з двох сторін, смажте з двох сторін на помірному вогні до готовності. Щоб готове філе залишилося соковитим, загорніть його у фольгу.

Для соусу з'єднайте жовтки, гірчицю, сіль, перець, лимонний сік, часник і олію. Збийте інгредієнти блендером або змішайте до однорідності вінчиком. Маса повинна стати густою. Додайте молоко і доводимо до консистенції соусу. До готового соусу додайте натертий пармезан і перемішуємо.

Щоб приготувати сухарики, наріжте хліб кубиками, підсмажте його до хрусту на сковороді з олією, посипавши сіллю і паприкою. Не забувайте постійно помішувати, щоб він не підгорів

Салат "Айсберг" порвіть шматочками, додайте до нього 2-3 столові ложки соусу та перемішайте. Наріжте заздалегідь відварене яйце, помідори та філе.

Сформуйте салат. Спочатку покладіть айсберг, зверху - чері, яйце, нарізане філе, посипте все сухариками та натертим пармезаном. Смачного!

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