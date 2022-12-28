Рецепт простого та вишуканого салату "Цезар" з домашніх інгредієнтів (відео)

Відомий салат "Цезар" є досить популярним у закладах і на святкових столах. Він підкорює своєю невимовною простотою та водночас вишуканістю. Існує багато варіацій його приготування, проте класична - це те, що подобається всім.

Що знадобиться для класичного "Цезаря"

Для приготування візьміть:

1 маленьке філе

1 зварене круто яйце

10 помідорів чері

салат айсберг

запечені зі спеціями сухарики

Для соусу вам знадобиться:

2 жовтки

200 мл олії

1 чайну ложку гірчиці

2 столові ложки лимонного соку

1/3 чайної ложки солі

дрібка перцю

1 велику часточку часнику

50-60 мл молока

50-70 грамів пармезану

Покрокове приготування

Куряче філе розріжте навпіл, посоліть та поперчіть з двох сторін, смажте з двох сторін на помірному вогні до готовності. Щоб готове філе залишилося соковитим, загорніть його у фольгу.

Для соусу з'єднайте жовтки, гірчицю, сіль, перець, лимонний сік, часник і олію. Збийте інгредієнти блендером або змішайте до однорідності вінчиком. Маса повинна стати густою. Додайте молоко і доводимо до консистенції соусу. До готового соусу додайте натертий пармезан і перемішуємо.

Щоб приготувати сухарики, наріжте хліб кубиками, підсмажте його до хрусту на сковороді з олією, посипавши сіллю і паприкою. Не забувайте постійно помішувати, щоб він не підгорів

Салат "Айсберг" порвіть шматочками, додайте до нього 2-3 столові ложки соусу та перемішайте. Наріжте заздалегідь відварене яйце, помідори та філе.

Сформуйте салат. Спочатку покладіть айсберг, зверху - чері, яйце, нарізане філе, посипте все сухариками та натертим пармезаном. Смачного!