Рецепт простого та вишуканого салату "Цезар" з домашніх інгредієнтів (відео)
Відомий салат "Цезар" є досить популярним у закладах і на святкових столах. Він підкорює своєю невимовною простотою та водночас вишуканістю. Існує багато варіацій його приготування, проте класична - це те, що подобається всім.
Рецептом оригінального "Цезаря" діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.
Що знадобиться для класичного "Цезаря"
Для приготування візьміть:
- 1 маленьке філе
- 1 зварене круто яйце
- 10 помідорів чері
- салат айсберг
- запечені зі спеціями сухарики
Для соусу вам знадобиться:
- 2 жовтки
- 200 мл олії
- 1 чайну ложку гірчиці
- 2 столові ложки лимонного соку
- 1/3 чайної ложки солі
- дрібка перцю
- 1 велику часточку часнику
- 50-60 мл молока
- 50-70 грамів пармезану
Покрокове приготування
Куряче філе розріжте навпіл, посоліть та поперчіть з двох сторін, смажте з двох сторін на помірному вогні до готовності. Щоб готове філе залишилося соковитим, загорніть його у фольгу.
Для соусу з'єднайте жовтки, гірчицю, сіль, перець, лимонний сік, часник і олію. Збийте інгредієнти блендером або змішайте до однорідності вінчиком. Маса повинна стати густою. Додайте молоко і доводимо до консистенції соусу. До готового соусу додайте натертий пармезан і перемішуємо.
Щоб приготувати сухарики, наріжте хліб кубиками, підсмажте його до хрусту на сковороді з олією, посипавши сіллю і паприкою. Не забувайте постійно помішувати, щоб він не підгорів
Салат "Айсберг" порвіть шматочками, додайте до нього 2-3 столові ложки соусу та перемішайте. Наріжте заздалегідь відварене яйце, помідори та філе.
Сформуйте салат. Спочатку покладіть айсберг, зверху - чері, яйце, нарізане філе, посипте все сухариками та натертим пармезаном. Смачного!
Раніше ми ділилися перевіреним рецептом класичного оселедця "під шубою".
Ми також розповідали, як приготувати запечене сало до новорічного столу.