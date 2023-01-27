Рецепт простого творожного печенья: это именно тот вкус детства! (видео)
Вы пробовали в детстве творожное печенье с сахаром сверху? Оно хрустящее и нежно тающее во рту, а еще вкуснее запить его холодным молоком! Если у вас такого воспоминания нет, приготовим его!
Рецептом печенья с детства делится кулинар и блогер Алексей Крючков на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
Для такого печенья вам понадобится:
- 350 граммов творога (жирность по собственному усмотрению)
- 300 граммов муки
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 2 чайные ложки ванильного сахара
- щепотка соли
- 150 граммов сливочного масла
Готовим печенье
Смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Затем добавьте творог и масло. Если творог не рассыпчатый, лучше перетереть его через сито, чтобы не было комочков.
Перемешайте смесь ложкой, затем руками. Когда тесто станет однородным и послушным, сверните его в шар, замотайте в пленку и положите в холодильник на час.
После этого возьмите одну половину теста, а другую - оставьте дальше остывать, чтобы она не нагревалась. Присыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто толщиной 2-3 миллиметра. Вырежьте из теста кружочки. Это удобно делать обычным стаканом.
Насыпьте в глубокую тарелку сахар. Окуните туда кружочек, сложите пополам, снова в сахар, снова сложите пополам и снова погрузите в сахар. Повторите со всеми кружочками.
Выпекайте печенье 25 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!
Раньше мы рассказывали, что делать с тестом, если пропал свет.
Смотрите также как приготовить роскошный торт "Наполеон" без мороки с тестом.