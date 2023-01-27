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Рецепт простого сирного печива: це саме той смак дитинства! (відео)

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П'ятниця 27 січня 2023 17:37
Рецепт простого сирного печива: це саме той смак дитинства! (відео) Рецепт сирного печива з дитинства (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Ви куштували в дитинстві сирне печиво з цукром зверху? Воно хрумке та ніжно тане в роті, а ще смачніше запити його холодним молоком! Якщо у вас такого спогаду немає, приготуймо його!

Рецептом печива з дитинства ділиться кулінар і блогер Олексій Крючков на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для такого печива вам знадобиться:

  • 350 грамів сиру (жирність на власний розсуд)
  • 300 грамів борошна
  • 2 чайних ложки розпушувача
  • 2 чайних ложки ванільного цукру
  • дрібка солі
  • 150 грамів вершкового масла

Готуємо печиво

Змішайте борошно, розпушувач, сіль і ванільний цукор. Потім додайте кисломолочний сир і масло. Якщо сир не розсипчастий, краще перетерти його через сито, щоб не було грудочок.

Перемішайте суміш ложкою, а потім руками. Коли тісто стане однорідним і слухняним, скрутіть його в кулю, замотайте в плівку та покладіть у холодильник на одну годину.

Після цього візьміть одну половину тіста, а іншу - залиште далі холонути, щоб вона не нагрівалася. Присипте поверхню борошном і розкачайте тісто товщиною 2-3 міліметри. Виріжте з тіста кружечки. Це зручно робити звичайною склянкою.

Насипте в глибоку тарілку цукор. Занурте туди кружечок, складіть навпіл, знову в цукор, знову складіть навпіл і знову занурте в цукор. Повторіть з усіма кружечками.

Випікайте печиво 25 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

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