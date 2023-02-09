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Рецепт вкуснейшего лимонного сырника, который лучше, чем в кафе

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Четверг 09 февраля 2023 08:30
Рецепт вкуснейшего лимонного сырника, который лучше, чем в кафе Фото: Рецепт вкуснейшего лимонного сырника (pixabay.com)
Автор: Styler

Лимонный сырник - это потрясающий десерт, который легко можно приготовить дома. Для того, чтобы его сделать вам понадобится семь минут, без учета выпекания.

Рецептом полезного и вкусного лакомства поделилась блогер и кулинар Дарья Дорошкевич в Instagram.

Ингредиенты для лимонного сырника

Тесто:

  • 70 г миндаля (можно заменить другими орехами)
  • 100 г сливочного масла из холодильника
  • 150 г муки
  • 1/2 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли

Начинка:

  • 300 г йогурта низкой жирности
  • 300 г творога
  • 5 яиц
  • 150 г сахара
  • 100 мл лимонного сока
  • 40 г крахмала

Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления вам нужен блендер и разъемная форма. Диаметр формы значения не имеет, но лучше всего взять 26-28 см в диаметре. Так сырник можно разделить не на 8, а на 12 кусков.

Миндаль измельчите до большой крошки, можно чтобы остались кусочки. Кстати, орехи вы можете взять любые. Сделайте в блендере тесто. Дальше можно даже не мыть блендер и делать в нем начинку.

Если у вас есть более жирный йогурт или кисломолочный сыр – берите их. Жирность выпечки будет больше.

Измельчите миндаль в блендере, добавьте соль, муку, масло и сахар. Сделайте основу для сырника из полученного теста. В той же чаше блендера смешайте йогурт, творог, 5 яиц, сахар. Из лимонов отожмите сок и добавьте в блендер, добавьте крахмал, взбейте и добавьте в форму с основой.

Запекайте все вместе 1 час в разогретом до 165 градусов духовом шкафу.

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Кстати, вот что нужно делать с яйцами перед приготовлением.

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