Рецепт вкуснейшего лимонного сырника, который лучше, чем в кафе
Лимонный сырник - это потрясающий десерт, который легко можно приготовить дома. Для того, чтобы его сделать вам понадобится семь минут, без учета выпекания.
Рецептом полезного и вкусного лакомства поделилась блогер и кулинар Дарья Дорошкевич в Instagram.
Ингредиенты для лимонного сырника
Тесто:
- 70 г миндаля (можно заменить другими орехами)
- 100 г сливочного масла из холодильника
- 150 г муки
- 1/2 ст. ложки сахара
- Щепотка соли
Начинка:
- 300 г йогурта низкой жирности
- 300 г творога
- 5 яиц
- 150 г сахара
- 100 мл лимонного сока
- 40 г крахмала
Пошаговый рецепт приготовления
Для приготовления вам нужен блендер и разъемная форма. Диаметр формы значения не имеет, но лучше всего взять 26-28 см в диаметре. Так сырник можно разделить не на 8, а на 12 кусков.
Миндаль измельчите до большой крошки, можно чтобы остались кусочки. Кстати, орехи вы можете взять любые. Сделайте в блендере тесто. Дальше можно даже не мыть блендер и делать в нем начинку.
Если у вас есть более жирный йогурт или кисломолочный сыр – берите их. Жирность выпечки будет больше.
Измельчите миндаль в блендере, добавьте соль, муку, масло и сахар. Сделайте основу для сырника из полученного теста. В той же чаше блендера смешайте йогурт, творог, 5 яиц, сахар. Из лимонов отожмите сок и добавьте в блендер, добавьте крахмал, взбейте и добавьте в форму с основой.
Запекайте все вместе 1 час в разогретом до 165 градусов духовом шкафу.
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Кстати, вот что нужно делать с яйцами перед приготовлением.