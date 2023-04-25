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Рецепт ленивых сырников на завтрак. Так просто и вкусно еще не было

Рецепт быстрых сырников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Завтрак - один из главных приемов пищи. Побалуйте себя и близких ленивыми сырниками, которые быстро готовятся и также съедаются.

Рецептом в Instagram поделился Алексей Крючков.

"Ленивые сырники. Или творожные оладьи, как угодно. Выходят легкие, не очень тяжелые, потому что минимум муки", - описал рецепт кулинар.

Для 12-14 штук возьмите:

  • 1 банан
  • 2 яйца
  • 3 ст.л масла
  • 2 ст.л муки
  • 3 ст.л сахара
  • 1/2 ч.л соли
  • 200 творога.

Способ приготовления

Раздавите банан вилкой, добавьте яйца, сахар, соль. Размешайте все и добавьте творог, перебейте все блендером. Потом добавьте масло и муку. Подождите 5 минут и пожарьте на масле с двух сторон до красивого цвета. Приятного аппетита!

Также смотрите рецепт вкуснейшего бананового печенья, которое готовится на "раз, два".

А до этого Клопотенко дал рецепт своих легендарных сырников.

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рецептсирники