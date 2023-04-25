Рецепт ленивых сырников на завтрак. Так просто и вкусно еще не было

Завтрак - один из главных приемов пищи. Побалуйте себя и близких ленивыми сырниками, которые быстро готовятся и также съедаются.
Рецептом в Instagram поделился Алексей Крючков.
"Ленивые сырники. Или творожные оладьи, как угодно. Выходят легкие, не очень тяжелые, потому что минимум муки", - описал рецепт кулинар.
Раздавите банан вилкой, добавьте яйца, сахар, соль. Размешайте все и добавьте творог, перебейте все блендером. Потом добавьте масло и муку. Подождите 5 минут и пожарьте на масле с двух сторон до красивого цвета. Приятного аппетита!
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А до этого Клопотенко дал рецепт своих легендарных сырников.