Рецепт ленивых сырников на завтрак. Так просто и вкусно еще не было

Завтрак - один из главных приемов пищи. Побалуйте себя и близких ленивыми сырниками, которые быстро готовятся и также съедаются.

"Ленивые сырники. Или творожные оладьи, как угодно. Выходят легкие, не очень тяжелые, потому что минимум муки", - описал рецепт кулинар.

Для 12-14 штук возьмите:

1 банан

2 яйца

3 ст.л масла

2 ст.л муки

3 ст.л сахара

1/2 ч.л соли

200 творога.

Способ приготовления

Раздавите банан вилкой, добавьте яйца, сахар, соль. Размешайте все и добавьте творог, перебейте все блендером. Потом добавьте масло и муку. Подождите 5 минут и пожарьте на масле с двух сторон до красивого цвета. Приятного аппетита!