Блины на Масленицу, которые получаются всегда: очень простые рецепты

Сегодня начинается Масленица , которая продлится до 26 февраля. Традиционно в такие дни многие готовят блины, вареники и другую выпечку. Рецептов блинов существует очень много, но есть проверенные, по которому они получаются практически всегда.

Как приготовить идеальные блины на Масленицу и какие важные секреты нужно знать - читайте в материале ниже.

Блины на минеральной воде

Минеральная газированная вода - 450 мл

Сахар - 3 ст. ложки

Соль - ½ ч. ложки

Мука - 220 г

Растительное масло - 2 ст. ложки

Половину воды смешайте с сахаром и солью, влейте ее к муке и вымешайте венчиком до однородного состояния. Добавьте оставшуюся воду и растительное масло. Еще раз перемешайте. Жарьте блины на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Минеральная вода сделает тесто воздушным и легким, а блины - ажурными.

Блины идеальные

Молоко - 450 мл

Мука - 200 г

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - щепотка

Яйца - 3 шт.

Растительное масло - 1-2 ст. ложки

Взбейте яйца с сахаром, солью и мукой, добавьте молоко. Всю смесь хорошо вымешайте до однородного состояния и добавьте подсолнечное масло. Смажьте перед первым блином сковороду маслом или жарьте на антипригарной. Такие блины не должны рваться и будут очень тонкими и сытными.

Секреты приготовления блинов

Чтобы ваши блины не рвались, не прилипали и получились удачными - придерживайтесь пропорций в любом рецепте и тщательно подбирайте правильную посуду.

Если вы делаете блины часто, то купите специальную блинную сковороду. У такой сковороды невысокие бортики и подходящая толщина. Если у вас ее нет, то для блинов используйте чугунную или сковороду с толстым дном.

Для выпекания блинов на тефлоновой сковороде замешивайте тесто на теплой воде непосредственно перед готовкой - тогда они не будут прилипать ко дну или рваться.

Если у вас подгорают блины на чугунной сковороде, то перед готовкой насыпьте в сковороду соль и дайте ей немного прогореть. Потом уберите песок и протрите насухо салфеткой.

Перед жаркой блинов прокалите сковороду и уберите ее на минуту с плиты. Потом смажьте маслом. Процедуру можно в процессе приготовления повторить несколько раз. А масло доливать не следует.

Если блин рвется - быстро уберите его со сковороды, хорошо протрите сковороду, помойте, прокалите и смажьте маслом.

Правильно подберите половник. Если нет маленького, то вам для одного блина хватит 2/3 от стандартного. Тесто должно быть такой консистенции, чтобы круговыми движениями легко его распределить по дну сковородки.

При готовке блинов помешивайте тесто - иначе мука осядет на дно. А вот сахар старайтесь в тесто не добавлять - будут рваться.

На каждый литр теста на блины должно быть не меньше 40 мл растительного масла.