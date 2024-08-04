Ретроградный Меркурий принесет проблемы, но этого можно избежать. Астролог дала секретные подсказки

Уже скоро Меркурий становится ретроградным, а потому многие могли ощущить его влияние даже сейчас. Это событие может доставить немало проблем, разрушить все планы. Но каждый может избежать полосы неудач.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как уберечься от разрушительного ретрограда и что нужно делать в этот период.
С 5 по 28 августа 2024 года Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался.
Поэтому, отмечает Соловьева, многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, разных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
"Есть те, кто воспринимают этот период как тяжелый и даже опасаются его. А я уверена, что, если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно. Особенно это касается тех из нас, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 1-5 градусе Девы, Тельца, Козерога, Рака, Скорпиона и в 21-30 градусах Льва, Овна, Стрельца, Близнецов и Весов", - отметила астролог.
Когда будет ретроградный Меркурий (иллюстрация: freepik.com)
Соловьева советует перенести "на потом" запуск новых проектов, связанных с вышеперечисленными сферами. Дело в том, что все начинания могут тормозиться, возможна путаница и недоразумения, ошибки и непредвиденные потери.
"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны всевозможные неточности из-за рассеянности", - предупредила астролог.
"Также хочу обратить ваше внимание на высокую вероятность потерь, воровства и мошенничества в этот период, поэтому, пожалуйста, будьте бдительными, максимально осторожными и внимательными", - добавила она.
Как пережить период ретрограда (иллюстрация: freepik.com)
В это время, рассказала Соловьева, можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги возвратят вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение старых клиентов и партнеров.
"Отдельно хочу отметить, что это благоприятное время для тех, у кого в индивидуальном гороскопе Меркурий ретроградный. Поэтому, несмотря на высокую вероятность смены изначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей", - подчеркнула Соловьева.
"Главное - не спешить, все хорошо обдумывать и пытаться действовать благоразумно. Используя время и астрологические периоды, можно найти гармонию и достичь огромного успеха", - резюмировала она.
К слову, ранее стало известно, какой ритуал на Новолуние осуществит все мечты.
Кроме того, мы уже рассказывали, что карты Таро обещают замечательные новости трем знакам Зодиака.