Ретроградний Меркурій принесе проблеми, але цього можна уникнути. Астролог дала секретні підказки

На що чекати від ретроградного Меркурія

З 5 до 28 серпня 2024 року включно Меркурій буде ретроградним. А його тіньовий період уже почався.

Тому, зазначає Соловйова, багато хто вже може відчувати дію зворотного ходу планети інтелекту, спілкування, контактів, засобів комунікацій, різних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Є ті, хто сприймають цей період як важкий і навіть побоюються його. А я впевнена, що, якщо знати всі нюанси, то його можна використовувати максимально результативно. Особливо це стосується тих з нас, хто має в індивідуальному гороскопі астрологічні елементи в 1-5 градусах Діви, Тельця, Козерогу, Раку, Скорпіону і в 21-30 градусах Лева, Овну, Стрільця, Близнюків і Терезів", - зазначила астролог.

Коли буде ретроградний Меркурій (ілюстрація: freepik.com)

Що заборонено робити в період ретрограду

Соловйова радить перенести "на потім" запуск нових проектів, пов'язаних з вищенаведеними сферами. Річ у тому, що всі починання можуть гальмуватися, можлива плутанина та непорозуміння, помилки та непередбачені втрати.

Також під час ретроградного Меркурія не слід:

проводити важливі переговори та укладати нові договори

реєструвати шлюб та купувати щось коштовне

вирушати у важливі відрядження, подорожувати на авто (там, де ви ще не бували)

складати іспити

купувати техніку

проводити серйозні хірургічні операції, яких до цього не робили.

"Якщо ваша робота пов'язана з інформацією, текстами, документацією, обов'язково перевіряйте все дуже ретельно, оскільки можливі всілякі неточності через розсіяність і неуважність", - попередила астролог.

"Також хочу звернути вашу увагу на високу ймовірність зникнень, крадіжок та шахрайства в цей період, тому, будь ласка, будьте пильні, максимально обережні та уважні", - додала вона.

Як пережити період ретрограду (ілюстрація: freepik.com)

Що треба робити, коли Меркурій ретроградний

У цей час, розповіла Соловйова, можна не тільки втратити речі, а й знайти щось втрачене. Також можна повернути борги чи борги повернуть вам. Для тих, хто пов'язаний з торгівлею, можлива не лише підвищена кількість повернень товарів, а й повернення давніх клієнтів і партнерів.

В період ретрограду займіться такими справами:

переоцінкою, переглядом, переробкою всього того, що було невдало зроблено раніше

аналізом та дослідженнями

закриттям "хвостів" та проведенням ревізії

відновленням спілкування зі старими знайомими

рестартом давно забутих проєктів

ретритами

подорожами в місця, де ви вже бували.

"Окремо хочу зазначити, що це сприятливий час для тих, в кого в індивідуальному гороскопі Меркурій ретроградний. Тож, попри високу ймовірність зміни початкових планів, у цей період можна зробити чимало корисних речей", - наголосила Соловйова.

"Головне - не поспішати, все добре обмірковувати та намагатися діяти розсудливо. Використовуючи час та астрологічні періоди ефективно можна віднайти гармонію та досягти неабиякого успіху", - резюмувала вона.