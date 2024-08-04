Ретроградный Меркурий принесет проблемы, но этого можно избежать. Астролог дала секретные подсказки

Уже скоро Меркурий становится ретроградным, а потому многие могли ощущить его влияние даже сейчас. Это событие может доставить немало проблем, разрушить все планы. Но каждый может избежать полосы неудач.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, как уберечься от разрушительного ретрограда и что нужно делать в этот период.

Чего ждать от ретроградного Меркурия

С 5 по 28 августа 2024 года Меркурий будет ретроградным. А его теневой период уже начался.

Поэтому, отмечает Соловьева, многие уже могут ощущать действие обратного хода планеты интеллекта, общения, контактов, средств коммуникаций, разных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Есть те, кто воспринимают этот период как тяжелый и даже опасаются его. А я уверена, что, если знать все нюансы, то его можно использовать максимально результативно. Особенно это касается тех из нас, кто имеет в индивидуальном гороскопе астрологические элементы в 1-5 градусе Девы, Тельца, Козерога, Рака, Скорпиона и в 21-30 градусах Льва, Овна, Стрельца, Близнецов и Весов", - отметила астролог.

Когда будет ретроградный Меркурий (иллюстрация: freepik.com)

Что запрещено делать в период ретрограда

Соловьева советует перенести "на потом" запуск новых проектов, связанных с вышеперечисленными сферами. Дело в том, что все начинания могут тормозиться, возможна путаница и недоразумения, ошибки и непредвиденные потери.

Также во время ретроградного Меркурия не следует:

проводить важные переговоры и заключать новые договора

регистрировать брак и покупать что-то ценное

отправляться в важные командировки, путешествовать на авто (там, где вы еще не бывали)

сдавать экзамены

покупать технику

проводить серьезные хирургические операции, которых до этого не совершали.

"Если ваша работа связана с информацией, текстами, документацией, обязательно проверяйте все очень тщательно, поскольку возможны всевозможные неточности из-за рассеянности", - предупредила астролог.

"Также хочу обратить ваше внимание на высокую вероятность потерь, воровства и мошенничества в этот период, поэтому, пожалуйста, будьте бдительными, максимально осторожными и внимательными", - добавила она.

Как пережить период ретрограда (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно делать, когда Меркурий ретроградный

В это время, рассказала Соловьева, можно не только потерять вещи, но и найти что-то потерянное. Также можно вернуть долги или долги возвратят вам. Для тех, кто связан с торговлей, возможно не только повышенное количество возвратов товаров, но и возвращение старых клиентов и партнеров.

В период ретрограда займитесь следующими делами:

переоценкой, просмотром, переработкой всего того, что было неудачно сделано раньше

анализом и исследованиями

закрытием "хвостов" и проведением ревизии

восстановлением общения со старыми знакомыми

рестартом давно забытых проектов

ретритами

путешествиями в места, где вы уже бывали.

"Отдельно хочу отметить, что это благоприятное время для тех, у кого в индивидуальном гороскопе Меркурий ретроградный. Поэтому, несмотря на высокую вероятность смены изначальных планов, в этот период можно сделать немало полезных вещей", - подчеркнула Соловьева.

"Главное - не спешить, все хорошо обдумывать и пытаться действовать благоразумно. Используя время и астрологические периоды, можно найти гармонию и достичь огромного успеха", - резюмировала она.