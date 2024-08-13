Звезды наделили их особой удачей. Названы знаки Зодиака, которым везет по жизни

Четыре знака Зодиака, о которых пойдет речь далее, родились под счастливыми Звездами, а потому имеют в этой жизни особые привилегии.

Весы

Этим знаком управляет Венера - планета, символизирующая удачу в сферах любви и здоровья. Возможно, представителям этого символа не так везет, когда вопрос касается материальных благ, однако в сферах любви и здоровья вы одни из самых богатых. Люди этого знака излучают любовь, они настоящие борцы за справедливость.

Когда дело доходит до везения, по прогнозам специалистов, весы почти на 100% склоняются в пользу этого знака.

Стрелец

Этим знаком управляет Юпитер - планета, которую часто связывают с физическим исцелением, материальным богатством и даже чудесами. То есть это означает, что представителям этого символа можно делать если не все, то почти все, что они пожелают, поскольку Звезды на их стороне и часто не замечают их легкомысленного поведения.

Независимо от того, сколько материальных благ накопили Стрельцы, они должны тратить их на свою жизнь в удовольствие, ибо имеют для этого незаурядное везение. Доброжелательные и всезнающие Звезды, управляющие их жизнью, приготовили для них целый ряд чудес. А потому совсем не удивительно, что Стрельцам часто везет куда больше, чем другим.

Каким астрологическим символам везет в жизни (Фото: unsplash.com)

Лев

Огненный знак подчиняется Солнцу, и их главная удача возникла еще с ними при рождении. Все остальное - зависит от них самих. Хотя Львы - не те, кому может, например, посчастливиться выиграть в лотерею или столкнуться с тем, что раковая опухоль внезапно исчезнет, однако они имеют огромный драйв, страсть, уверенность, силу и харизму.

Эти символы сочетают в себе данные черты от природы и таким образом прокладывают свой путь к успеху.

Телец

Представители этого знака также подчиняются Венере. Они гораздо больше, чем другие знаки, склонны к тому, чтобы наслаждаться бесконечными возможностями этой жизни.

Тельцы - рациональны, и часто не позволяют удаче прямо "упасть" им на голову. Так же как и Весам, им может не очень везти, когда дело касается денег, но когда речь идет о здоровье и мудрости, эти характеристики они легко в себе сочетают. Имея их, Тельцы с неописуемой легкостью поймут, как именно им следует зарабатывать деньги.