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Вирішив стати святим духом: терорист з Києва зробив несподівану заяву

Понеділок 03 серпня 2020 17:28
Вирішив стати святим духом: терорист з Києва зробив несподівану заяву
Захоплення банку в Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Загарбник банку встиг сказати журналістам кілька слів до арешту

У Києві виходець з Узбекистану захопив відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" і погрожував вибухівкою. Чоловіка знешкодили та затримали, але він встиг сказати кілька слів журналістам.

Як повідомив Сухроб Керімов, він є резидентом України й живе тут вже близько п'яти років. Відомо, що у нього є дружина і дитина. За деякими даними він проживав спочатку в Запорізькій області, а останнім часом – у столиці. Працював офіціантом і жив у хостелі, але його звідти вигнали за систематичне вживання наркотиків.

Керімов представився журналістам "святим духом" і висловив думку, що Україною і всім світом має керувати "загальносвітовий святий дух", яким він збирається стати. Про це повідомили у виданні "Сьогодні".

"Так все не так, хлопці. Україна – це вільна країна, вільна держава, як, в принципі, і всі інші країни світу. До людей ставляться як до худоби. Українці, маючи багату землю, їдуть за кордон, щоб отримати якісь гроші, щоб жити. Бог один для всіх. Релігія – це інструмент управління і маніпуляції людиною. Національність – не менше того", - сказав терорист перед затриманням.

Він додав, що всіх політиків, прокурорів і суддів треба заарештувати, а він "вводить воєнний стан" і "буде віддавати накази всім маршалам і генералам планети Земля".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загарбник банку в Києві перебував на обліку в психіатричній лікарні.

А також розповідали про те, що з'явилося фото і відео з місця захоплення банку в Києві.

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