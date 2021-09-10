ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кордон з РФ збільшиться на 1000 кілометрів. Експерти про загрози "Союзної держави"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 17:59
Кордон з РФ збільшиться на 1000 кілометрів. Експерти про загрози "Союзної держави" Фото: українсько-російський кордон фактично може збільшитися на тисячу кілометрів (facebook com DPSUkraine)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Створення Союзної держави Росії та Білорусі призведе до того, що протяжність українсько-російського кордону фактично збільшиться на тисячу кілометрів. Це створює загрози національній безпеці України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі".

Зокрема, так звані "союзні програми" передбачає створення єдиного оборонного простору. А враховуючи агресію на Донбасі, плани Мінська і Москви не можуть не викликати занепокоєння у Києва.

"Якщо об'єднання відбудеться, то Білорусь увійде до складу Російської Федерації, як би вона не називалася, але за статусом вона буде не вище федерального округу. Так що фактично ми отримаємо розширення Росії і ще більше тисячі кілометрів кордону з РФ, хоч номінально він буде називатися білоруським. Тоді тільки військовий інститут буде гарантією безпеки України. Чим сильніше буде наша армія, тим спокійніше ми будемо спати", - розповів у коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов.

А на думку колишнього посла України в Білорусі Романа Безсмертного, наслідки "інтеграції" Україна на собі може відчути вже в осяжній перспективі.

"В першу чергу, це створення серйозної загрози Україні, в другу - Литві, в третю - Польщі та іншим країнам Євросоюзу. Білорусь - це плацдарм, який впливає на скандинавські країни, Балтію і т.д. Ці кроки руйнують військово-політичний стратегічний баланс в Європі. Це і пряма загроза Україні, в тому числі і через фактичне продовження кордону з РФ на тисячу кілометрів", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли РБК-Україна, що російський президент Володимир Путін намагається перетворити Білорусь на маріонеткову державу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі