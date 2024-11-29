Рэпер-воин Ярмак объяснил, почему мужчины с отсрочкой не стесняются отдыхать

Рэпер Yarmak (настоящее имя - Александр Ярмак), который с начала полномасштабной войны защищает Украину на фронте, объяснил, почему военные стесняются отдыхать, а гражданские - нет.

Так, рэпер считает, что те люди, которые никак не причастны к войне, не были рядом с линией соприкосновения, не понимают, как живут военные.

"Я не думаю, что они со зла это делают. Они просто банально не чувствуют то, что чувствуем мы, что чувствуют люди, которые потеряли самое дорогое в своей жизни. Они живут в определенном своем вакууме", - поделился мнением Александр.

Ярмак поддержал точку зрения Марички Падалко, муж которой сейчас защищает Украину на передовой.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Она отметила, что сейчас существует значительная пропасть между военной и гражданской жизнью, и артист полностью с ней согласился.

"Эта пропасть становится все больше", - сказал Ярмак.

Музыкант, который вступил в ряды ВСУ уже в первый день большой войны, откровенно рассказывает о негативе в соцсетях.

В комментариях ему часто пишут оскорбительные вещи, например, называют военных "рабами" или "крепостными". Однако Ярмак признается, что на подобные слова он не обращает внимания, ведь имеет собственную четкую позицию по этому поводу.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

"Я лучших людей, кого я в жизни встретил, я их встретил на войне. И поэтому, это далеко не рабы. Это люди такой мощности. Это просто какие-то магические воины, которых я не встречал и не встречаю сейчас в гражданской жизни", - заявил артист.

"Я с уважением отношусь к гражданской жизни, но настоящих бриллиантов нашей нации я встретил на войне. И с уважением к ним отношусь. Потому что это люди, которые готовы отдать самое дорогое: свое счастье, свою жизнь, свою судьбу, свое здоровье. За желание, чтобы этот мир имел лучшие ценности. И это очень достойно. Поэтому я не трачу свое время, чтобы кому-то что-то отвечать. Я трачу свое время на то, чтобы сохранить жизнь как можно большего количества наших военных", - добавил он.

Что известно о службе Ярмака в ВСУ

26 февраля 2022 года рэпер добровольно присоединился к обороне страны. Сначала он прибыл в Голосеевский военкомат, где некоторое время находился в составе охранной роты. Только после освобождения Киевщины от российских оккупантов он продолжил службу в боевом подразделении.

В сентябре 2023 года Александр взял на себя ответственность за подразделение операторов дронов-камикадзе. Его знакомство с FPV-дронами началось еще тогда, когда такая техника была доступна только ГУР, СБУ и спецподразделениям.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Летом 2022 года исполнитель присоединился к проекту "Культурный десант". Вместе с Колей Сергой, Сашей Чемеровым и Женей Галичем они выступали перед защитниками, ранеными в госпиталях и жителями освобожденных территорий, даря моральную поддержку и боевой дух.