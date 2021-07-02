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Ніцой після "мовного скандалу" зізналася, що фанатіє від нашої збірної: герої та переможці

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П'ятниця 02 липня 2021 20:52
Ніцой після "мовного скандалу" зізналася, що фанатіє від нашої збірної: герої та переможці Колаж РБК-Україна: Ніцой висловилася про збірну України з футболу
Автор: Володимир Костирін

Письменниця Лариса Ніцой емоційно відреагувала на спілкування футболістів збірної українською мовою під час прес-конференції перед матчем з Англією на Євро 2020. Активістка гаряче розхвалила підопічних Андрія Шевченка, назвавши нашими героями та переможцями.

Про це 2 липня Ніцой написала у своєму Facebook.

Письменниця зізналася, що теж "фанатіє" від збірної України, і вболіває за синьо-жовтих на чемпіонаті Європи з футболу.

"От тепер ви наші сонечка, мушки, пташечки, котики, зайчики, бусинки/намистинки, наші герої і переможці. Любимо вас. Вболіваємо. Підтримуємо. Фанатіємо.", - йдеться в публікації.

Ніцой також відповіла в коментарях на уточнююче питання, чи є для неї питання мови питанням підтримки або не підтримки синьо-жовтих: "А якби так не сказали, не вболівали би?".

"Вболівала би, бо вболівала, але й сумувала", - зазначила письменниця.

Такий пост з'явився після сьогоднішнього спілкування футболістів з журналістами напередодні матчу зі збірною Англії в 1/4 фіналу Євро 2020. На ній Руслан Малиновський і Роман Яремчук державною мовою відповідали на всі питання про майбутню гру, які їм задавали українською.

Відео: Малиновський і Яремчук на передматчевій прес-конференції перед грою з Англією

Перед цим в мережі розгорілася ціла історія після гнівного посту Ніцой, яка дорікнула наших гравців, зокрема - автора вирішального голу в матчі зі Швецією Артема Довбика - в тому, що вони розмовляють російською в публічній площині.

Трохи пізніше про ситуацію висловився і мовний омбудсмен Тарас Кремінь, зазначивши, що "мова в спорті - це питання гідності та етикету, поваги до себе, народу, країни".

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украинский язык лариса Ніцой Футбол
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