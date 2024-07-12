Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов
Хотя специальные символы (диакритические знаки) чаще встречаются в некоторых языках, многим людям тоже иногда приходится их использовать. Из-за своей редкости, пользователи могут не знать, как добавлять их в документы, письма или другие тексты. К счастью, воспользоваться ими в Windows несложно, хотя процесс кажется не таким простым.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Используйте сенсорную клавиатуру
Самый простой способ добавить диакритические знаки в документ - использовать сенсорную клавиатуру Windows. Она автоматически появляется, если вы используете планшет Windows или компьютер в режиме планшета.
Если у вас нет сенсорного экрана, вы можете использовать значок клавиатуры, который появляется на панели задач, справа, рядом с датой. Вот как его включить:
- Щелкните правой кнопкой мыши по панели задач
- Выберите "Настройки панели задач", что приведет вас на страницу "Персонализация", затем выберите "Панель задач"
- Найдите пункт "Показывать значок сенсорной клавиатуры", где вы можете выбрать "Никогда", "Всегда" или "При отсутствии клавиатуры"
Вы можете выбрать, чтобы значок сенсорной клавиатуры отображался всегда (фото: The Verge)
Как использовать специальные символы:
- Щелкните значок сенсорной клавиатуры
- Длительно нажмите (левой кнопкой мыши или пальцем, если у вас сенсорный экран) на букву, которую хотите использовать
- Теперь вы увидите несколько дополнительных клавиш, показывающих варианты ввода этой буквы с разными символами. Выберите нужный, и он появится в вашем документе
- Если вы хотите вставить эмодзи или GIF-изображение, нажмите клавишу эмодзи в верхнем левом углу "клавиатуры", рядом с шестеренкой настроек
Выберите нужный вам специальный символ, и он появится в вашем документе (фото: The Verge)
Используйте клавиатуру эмодзи
Еще одна клавиатура, которую вы можете использовать для легкого добавления специальных символов в текст, - это клавиатура эмодзи Windows. Да, она предназначена в основном для добавления эмодзи, но у нее есть и другие функции.
Как ее использовать:
- Зажмите клавишу Windows и нажмите точку "."
- Появится клавиатура эмодзи с различными смайликами. Нажмите на вкладку символов вверху (вторую справа)
- Используйте меню в верхней строке, чтобы выбрать тип символов, который вам нужен (в данном случае, латинские символы). Затем прокрутите вниз, пока не найдете нужный знак
Клавиатура эмодзи также позволяет использовать специальные символы (фото: The Verge)
Используйте таблицу с символами
Если вам нравится более старомодный способ добавления специальных символов в Windows, вы можете воспользоваться таблицей символов. Это менее удобный и более сложный вариант по сравнению с сенсорной клавиатурой, но он предлагает схожую функциональность.
Как получить к ней доступ:
- Нажмите клавиши Win + Q, чтобы открыть окно поиска, и введите "таблица символов"
- Появится всплывающее окно с набором специальных символов для выбранного шрифта. Вы можете изменить шрифт, нажав на раскрывающееся меню шрифтов вверху
- Щелкните по буквам или специальным символам, которые вы хотите использовать в своем документе, а затем нажмите кнопку "Выбрать". Они появятся в поле "Символы для копирования"
- После того, как вы выбрали все нужные символы, нажмите кнопку "Копировать", а затем вставьте их в свой документ
Карта символов позволяет получить доступ к широкому спектру специальных символов (фото: The Verge)
Используйте американскую международную клавиатуру
Если вы хорошо владеете английским и часто используете специальные символы, вам может подойти раскладка клавиатуры "США - Международная", которая позволяет проще добавлять эти символы.
Сначала необходимо добавить раскладку "США - Международная" в Windows:
- Перейдите в "Настройки", затем "Время и язык" и "Язык и регион"
- Найдите пункт "Предпочитаемые языки" и нажмите на три точки справа от "Английский (США)". Затем клацните "Параметры языка"
- Найдите раздел "Клавиатуры". Он, вероятно, будет содержать только один значок клавиатуры с надписью "США/QWERTY" (если вы раньше здесь не были). Это текущая раскладка. Нажмите кнопку "Добавить клавиатуру"
- В появившемся всплывающем окне найдите "США - Международная/QWERTY" и нажмите на нее
Нажмите "Добавить клавиатуру" и найдите "США-Международная" (фото: The Verge)
Теперь вы можете выбирать между стандартной клавиатурой США и клавиатурой "США - Международная". Активную раскладку можно увидеть в правом нижнем углу панели задач, рядом с датой. Там будет написано либо "ENG/US", либо "ENG/INTL". Вы можете переключаться между ними, щелкнув по этому значку или нажав клавиши Windows + пробел.
Нажмите на значок, чтобы переключить клавиатуру (фото: The Verge)
Раскладка клавиатуры "США - Международная" предлагает два способа добавления специальных символов:
Используйте правую клавишу Alt в сочетании с нужной буквой, чтобы получить одни из наиболее распространенных комбинаций (например, Alt + e = é).
Сначала нажмите клавишу символа, а затем букву, с которой вы хотите его использовать (например, если сначала нажать клавишу «тильда», а затем клавишу "n", вы получите: ñ).
Все символы, которые можно получить с помощью раскладки клавиатуры "США - Международная" (скриншот: Университет штата Вашингтон)
Используйте значение Unicode
В левом нижнем углу таблицы символов, после выбора буквы или специального символа, вы увидите букву "U" и четырехзначное число. Это число представляет собой код Unicode данного символа, являющийся общепринятым стандартом для добавления символов.
Если вы постоянно используете несколько специальных символов, их можно быстрее вводить с помощью клавиатуры. Существует несколько способов сделать это:
Нажмите клавишу Alt, а затем введите четырехзначный код Unicode. Для этого вам понадобится отдельная цифровая клавиатура на клавиатуре, а клавиша NumLock должна быть включена.
Если вы работаете в Microsoft Word, WordPad, Outlook или другом приложении Microsoft, вы можете ввести код Unicode, а затем нажать Alt-X.
Вы также можете нажать клавишу Ctrl вместе с символом, а затем букву, которую хотите акцентировать. Например, "Ctrl + e" приведут к "é" - при условии, что вы находитесь в приложении Microsoft.
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