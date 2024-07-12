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Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Пятница 12 июля 2024 07:30
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Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов Секреты ввода диакритических знаков и других спецсимволов в Windows (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Хотя специальные символы (диакритические знаки) чаще встречаются в некоторых языках, многим людям тоже иногда приходится их использовать. Из-за своей редкости, пользователи могут не знать, как добавлять их в документы, письма или другие тексты. К счастью, воспользоваться ими в Windows несложно, хотя процесс кажется не таким простым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Используйте сенсорную клавиатуру

Самый простой способ добавить диакритические знаки в документ - использовать сенсорную клавиатуру Windows. Она автоматически появляется, если вы используете планшет Windows или компьютер в режиме планшета.

Если у вас нет сенсорного экрана, вы можете использовать значок клавиатуры, который появляется на панели задач, справа, рядом с датой. Вот как его включить:

  • Щелкните правой кнопкой мыши по панели задач
  • Выберите "Настройки панели задач", что приведет вас на страницу "Персонализация", затем выберите "Панель задач"
  • Найдите пункт "Показывать значок сенсорной клавиатуры", где вы можете выбрать "Никогда", "Всегда" или "При отсутствии клавиатуры"

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Вы можете выбрать, чтобы значок сенсорной клавиатуры отображался всегда (фото: The Verge)

Как использовать специальные символы:

  • Щелкните значок сенсорной клавиатуры
  • Длительно нажмите (левой кнопкой мыши или пальцем, если у вас сенсорный экран) на букву, которую хотите использовать
  • Теперь вы увидите несколько дополнительных клавиш, показывающих варианты ввода этой буквы с разными символами. Выберите нужный, и он появится в вашем документе
  • Если вы хотите вставить эмодзи или GIF-изображение, нажмите клавишу эмодзи в верхнем левом углу "клавиатуры", рядом с шестеренкой настроек

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Выберите нужный вам специальный символ, и он появится в вашем документе (фото: The Verge)

Используйте клавиатуру эмодзи

Еще одна клавиатура, которую вы можете использовать для легкого добавления специальных символов в текст, - это клавиатура эмодзи Windows. Да, она предназначена в основном для добавления эмодзи, но у нее есть и другие функции.

Как ее использовать:

  • Зажмите клавишу Windows и нажмите точку "."
  • Появится клавиатура эмодзи с различными смайликами. Нажмите на вкладку символов вверху (вторую справа)
  • Используйте меню в верхней строке, чтобы выбрать тип символов, который вам нужен (в данном случае, латинские символы). Затем прокрутите вниз, пока не найдете нужный знак

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Клавиатура эмодзи также позволяет использовать специальные символы (фото: The Verge)

Используйте таблицу с символами

Если вам нравится более старомодный способ добавления специальных символов в Windows, вы можете воспользоваться таблицей символов. Это менее удобный и более сложный вариант по сравнению с сенсорной клавиатурой, но он предлагает схожую функциональность.

Как получить к ней доступ:

  • Нажмите клавиши Win + Q, чтобы открыть окно поиска, и введите "таблица символов"
  • Появится всплывающее окно с набором специальных символов для выбранного шрифта. Вы можете изменить шрифт, нажав на раскрывающееся меню шрифтов вверху
  • Щелкните по буквам или специальным символам, которые вы хотите использовать в своем документе, а затем нажмите кнопку "Выбрать". Они появятся в поле "Символы для копирования"
  • После того, как вы выбрали все нужные символы, нажмите кнопку "Копировать", а затем вставьте их в свой документ

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Карта символов позволяет получить доступ к широкому спектру специальных символов (фото: The Verge)

Используйте американскую международную клавиатуру

Если вы хорошо владеете английским и часто используете специальные символы, вам может подойти раскладка клавиатуры "США - Международная", которая позволяет проще добавлять эти символы.

Сначала необходимо добавить раскладку "США - Международная" в Windows:

  • Перейдите в "Настройки", затем "Время и язык" и "Язык и регион"
  • Найдите пункт "Предпочитаемые языки" и нажмите на три точки справа от "Английский (США)". Затем клацните "Параметры языка"
  • Найдите раздел "Клавиатуры". Он, вероятно, будет содержать только один значок клавиатуры с надписью "США/QWERTY" (если вы раньше здесь не были). Это текущая раскладка. Нажмите кнопку "Добавить клавиатуру"
  • В появившемся всплывающем окне найдите "США - Международная/QWERTY" и нажмите на нее

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Нажмите "Добавить клавиатуру" и найдите "США-Международная" (фото: The Verge)

Теперь вы можете выбирать между стандартной клавиатурой США и клавиатурой "США - Международная". Активную раскладку можно увидеть в правом нижнем углу панели задач, рядом с датой. Там будет написано либо "ENG/US", либо "ENG/INTL". Вы можете переключаться между ними, щелкнув по этому значку или нажав клавиши Windows + пробел.

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Нажмите на значок, чтобы переключить клавиатуру (фото: The Verge)

Раскладка клавиатуры "США - Международная" предлагает два способа добавления специальных символов:

Используйте правую клавишу Alt в сочетании с нужной буквой, чтобы получить одни из наиболее распространенных комбинаций (например, Alt + e = é).

Сначала нажмите клавишу символа, а затем букву, с которой вы хотите его использовать (например, если сначала нажать клавишу «тильда», а затем клавишу "n", вы получите: ñ).

Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способовКак вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способовКак вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способовКак вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Все символы, которые можно получить с помощью раскладки клавиатуры "США - Международная" (скриншот: Университет штата Вашингтон)

Используйте значение Unicode

В левом нижнем углу таблицы символов, после выбора буквы или специального символа, вы увидите букву "U" и четырехзначное число. Это число представляет собой код Unicode данного символа, являющийся общепринятым стандартом для добавления символов.

Если вы постоянно используете несколько специальных символов, их можно быстрее вводить с помощью клавиатуры. Существует несколько способов сделать это:

Нажмите клавишу Alt, а затем введите четырехзначный код Unicode. Для этого вам понадобится отдельная цифровая клавиатура на клавиатуре, а клавиша NumLock должна быть включена.

Если вы работаете в Microsoft Word, WordPad, Outlook или другом приложении Microsoft, вы можете ввести код Unicode, а затем нажать Alt-X.

Вы также можете нажать клавишу Ctrl вместе с символом, а затем букву, которую хотите акцентировать. Например, "Ctrl + e" приведут к "é" - при условии, что вы находитесь в приложении Microsoft.

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