Демократизація церковного життя: ПЦУ готує чергове нововведення

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Помісна церква хоче відійти від одноосібного керівництва священика в храмах

ПЦУ вводить відкритий реєстр для членів кожного церковного приходу, так зване членство "за заявницьким принципом" кожна парафія вестиме відкритий реєстр своїх членів, які відтепер братимуть активну участь у фінансово-господарській, благодійній, релігійно-просвітницькій діяльності парафії. Про це розповів митрополит Черкаський і Чигиринський ПЦУ Іоан (Яременко), передає "Прочерк".

Зазначається, що такі парафії покликані демократизувати церковне життя, зробити мирян "більш відповідальними за життя парафій".

Крім того, нововведення покликане чітко визначити, хто в майбутньому матиме право вирішувати долю парафії (в тому числі і в юридичних питаннях).

"Ми повинні відходити від одноосібного керівництва священика, залучати мирян до храмового життя", - наголосив митрополит Іоанн.

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Він додав, що коли людина поставила свій підпис під заявою про входження у суспільство і стала її членом, вона стата брати участь у прийнятті багатьох рішень.

"Якщо в храмі тече стеля, то за те, щоб її полагодити, буде відповідати не тільки священик, а й кожен мирянин. Якщо в селі живе вдова, сирота, то за допомогу їм від громади також відповідальний кожен член громади", - розповів священик.

Також митрополит нагадав, що в 2014 році з початком російсько-української війни "допомагати армії бралися всім приходом".

"Але ми побачили, що наші парафіяни не настільки адаптовані для розв’язання інших суспільних проблем, у яких церква може брати участь. Йдеться, приміром, про допомогу бідним, одиноким матерям тощо. Церква повинна дати зрозуміти кожному парафіянину, що він член церкви, що від нього також залежить, що відбувається навколо нього", - сказав митрополит Іоанн.

При цьому зауважується, що введення реєстру членів парафій не забороняє іншим людям приходити у храм для молитви і здійснення церковних таїнств і потреб.

Фото: Митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що жодного розколу в Православній церкві України немає.

Додамо, що за даними соцопитування, проведеного в березні 2019 року, три чверті українців (77%) вважали себе православними. Серед всіх опитаних 29,5% заявили, що Православна церква України найкраще описує їх переваги.

Також ми писали про те, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній обіцяв, що жінкам у храмах єдиної помісної української православної церкви не обов'язково буде одягати хустку.