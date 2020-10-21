Вчені назвали найстрашніший фільм жахів в історії

Вчені довели, що при перегляді цього фільму жахів у людей сильно частішає пульс
Фільм жахів "Сіністер" 2012 року з Ітаном Хоуком в головній ролі названий вченими найстрашнішим хоррором в історії. Ужастик був одним з 50 кінострічок, що брали участь в дослідженні.
Так, експерти порталу Broadbandchoices провели дослідження Science of Scare Project. Вони вимірювали частоту пульсу глядачів під час перегляду кінострічки, пише Forbes.
Середній пульс при перегляді цієї картини склав 86 ударів в хвилину (при середньому показнику в 65 ударів).
Друге і третє місце зайняли фільми режисера Джеймса Вана "Астрал" (2010) і "Закляття" (2013).
Також в список найстрашніших фільмів в історії кіно увійшли:
Фільм-переможець рейтингу "Сіністер" режисера Скотта Дерріксона розповідає про родину письменника Еллісона. Вони переїжджають в новий будинок, де раніше були вбиті всі члени сім'ї, крім однієї дівчинки (вона пропала безвісти). Письменник хоче отримати в будинку натхнення для нової книги, але стикається з якоюсь жахливою силою. Тепер під загрозою його сім'я.
Картина відрізняється наростаючим жахом, який тримає в напрузі від початку і до кінця картини. Але дійти до фіналу вдається не кожному глядачеві, багато хто кидає перегляд.
Фільм "Сіністер", трейлер, 2012 рік
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