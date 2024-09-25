"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премия "Киноколо" объявила номинантов

7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила список номинантов на награды 2024 года. Лидером по количеству номинаций стала картина Жанны Озирной "Медовий місяц".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу премии.
Лучший полнометражный игровой фильм
Лучший короткометражный игровой фильм
Лучшая режиссура
Лучший актер
Лучшая актриса
Лучший сценарий фильма
Лучший полнометражный документальный фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
Лучший анимационный фильм
За достижение
Открытие года
Напомним, Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - это ежегодная премия, созданная в 2018 году для оценки достижений украинского кинематографа и киноиндустрии за прошлый год от имени сообщества кинокритиков Украины.
Победителей выбирает Комитет, состоящий из 57 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, а также авторов, чьи статьи и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.