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"Редакція", "Сірі бджоли", "Уроки толерантності": премия "Киноколо" объявила номинантов

"Сірі Бджоли" (скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

7-я Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила список номинантов на награды 2024 года. Лидером по количеству номинаций стала картина Жанны Озирной "Медовий місяц".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу премии.

Полный список номинантов

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Медовий місяць", режиссер Жанна Озирная;

 

  • "Редакція", режиссер Роман Бондарчук;
  • "Сірі бджоли", режиссер Дмитрий Моисеев;
  • "Уроки толерантності", режиссер Аркадий Непиталюк.

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Войси з Бахмута", режиссер Игорь Бабаев;
  • "Додаткові сцени", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
  • "Кінець історії", режиссер Станислав Битюцкий;
  • "Сьома Зміна", режиссер Наталья Ильчук;
  • "Увага, добрий пес!", режиссер Аделина Борец.

Лучшая режиссура

  • Роман Бондарчук ("Редакція");
  • Сергей Маслобойщиков ("Яса");
  • Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли");

 

  • Мария Стоянова ("Фрагменти льоду").

Лучший актер

  • Виктор Жданов ("Сірі бджоли");
  • Роман Луцкий ("Медовий місяць");
  • Владимир Ямненко ("Сірі бджоли");
  • Александр Ярема ("Уроки толерантності").

Лучшая актриса

  • Ирина Нирша ("Медовий місяць");
  • Жанна Озирная ("Редакція");
  • Алла Сережка ("Яса");
  • Елена Узлюк ("Уроки толерантності").

Лучший сценарий фильма

  • Дмитрий Моисеев ("Сірі бджоли");
  • Аркадий Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");

 

  • Жанна Озирная ("Медовий місяць");
  • Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакція").

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Мирні люди", режиссер Оксана Карпович;
  • "Реал", режиссер Олег Сенцов;
  • "Сентиментальна подорож до планети Параджанова", режиссер Тарас Томенко;
  • "Фрагменти льоду", режиссер Мария Стоянова.

 

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "Вибухи біля музею", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук;
  • "Войси з Бахмута", режисер Игорь Бабаев;
  • "Під знаком якоря", режиссер Тарас Спивак;
  • "Там, де закінчується Росія", режиссер Алексей Радинский.

Лучший анимационный фильм

  • "Міст", режиссер Никита Лысков;
  • "Сага про корову-русалку", режиссер Саша Даниленко;
  • "Спукі Лупс", режиссер Стас Сантимов;
  • "Я померла в Ірпені", режиссер Анастасия Фалилеева.

За достижение

  • Ольга Бирзул (книга "Твоя книга про кіно");
  • Антельм Видо (статья Ciné-Ukraine, histoire(s) d'indépendance / Кино-Украина, история независимости);
  • Владимир Войтенко (восстановление печатного журнала экранных искусств "Кино-Коло", 2024 1(39) - Украина в огне);
  • Довженко-Центр, кураторская группа: Алена Пензий, Александр Телюк, Станислав Битюцкий (выставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір").

Открытие года

  • "Медовий місяць", режиссер Жанна Озирная;
  • "Порцелянова війна",, режиссеры Слава Леонтьев, Брендан Белломо;
  • "Фрагменти льоду", режиссер Мария Стоянова;
  • Nice Ladies, режиссер Мария Пономарева.

 

Напомним, Национальная премия кинокритиков "Киноколо" - это ежегодная премия, созданная в 2018 году для оценки достижений украинского кинематографа и киноиндустрии за прошлый год от имени сообщества кинокритиков Украины.

Победителей выбирает Комитет, состоящий из 57 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, а также авторов, чьи статьи и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.

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