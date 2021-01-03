Названі імена найдорожчих футболістів 2020 року: хто потратив до рейтингу

Найдорожчі футболісти 2020 року (ілюстративне фото: canva.com)

У 2020 році, попри коронавірусну епідемію і тотальний карантин на початку весни, світовий спорт все ж не зупинився. І хоча багато змагань були скасовані, а глядачі не могли відвідати спортивні арени, довгоочікувані футбольні матчі все ж відбулися. Яскраві, хоч і нечасті спортивні події визначили вартості футбольних гравців минулого року. Хто став найбільш високооплачуваним гравцем у 2020 році, а чия вартість за рік піднялася більше, ніж у 2 рази – читайте нижче.

Як повідомляє ресурс Transfermarkt, 20-річний форвард дортмундської "Боруссії" і збірної Норвегії Ерлінг Холанд став футболістом, вартість якого найбільше зросла за рік. Трансферна вартість форварда "джмелів" підвищилася на 55 мільйонів євро, досягнувши 100 млн. На другому місці опинився хавбек "Баварії" Альфонсо Девіс, який тепер коштує 80 млн євро (+ €55 млн). Замкнув трійку найбільш подорожчалих за рік футболістів 18-річний форвард каталонської "Барселони" Ансу Фаті - 80 млн євро (+ €40 млн).

При цьому найдорожчим гравцем у 2020 році виявився 22-річний Кіліан Мбаппе нападник клубу "Парі Сен-Жермен" і національної збірної Франції, визнаний одним з найкращих молодих гравців у світі. Його вартість оцінюється в 180 мільйонів євро. Друге місце посідає гравець з того ж футбольного клубу 28-річний Неймар, оцінюваний 128 мільйонів євро. Трійку найдорожчих зірок футболу замикає 28-річний півзахисник клубу "Ліверпуль" і збірної Сенегалу Садіо Мане вартістю в 120 мільйонів євро.

10 найдорожчих футболістів за 2020 рік (скріншот: transfermarkt.com.ua)

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