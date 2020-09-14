Дитина ледь не загинула: в Чернігові п'яна мати кинула сина вночі на вулиці

У Чернігові ледь не загинула маленька дитина (Колаж РБК-Україна)

Мати малюка напилася до такого стану, що залишила його вночі на вулиці

У Чернігові ледь не загинула чотирирічна дитина. Його врятували небайдужі перехожі, які знайшли хлопчика вночі на вулиці. Його мати в цей час валялася п'яна посеред вулиці.

Пізно ввечері в неділю, 13 вересня, на гарячу лінію патрульної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка на землі лежить жінка. Поруч з нею перехожі виявили чотирирічного хлопчика, який тремтів від холоду. Він невідомої жінки дуже сильно пахло алкоголем і говорити вона була не в змозі. Малюк був одягнений дуже легко і зовсім замерз. Деталі повідомили на сторінці Патрульної поліції міста Чернігова в соціальній мережі Facebook.

За вказаною адресою був направлений екіпаж патрульних, і вони виявили жінку з ознаками сильного алкогольного сп'яніння. З'ясувалося, що жінка живе неподалік, а хлопчик – це її син.

"Скільки дитина разом з матір'ю пробула на вулиці – невідомо, але було видно, що вона дуже сильно замерзла. Поліцейські хлопчика посадили в службовий автомобіль і викликали швидку допомогу. Очевидці події виявилися сусідами, і вони принесли малюкові одяг і гарячий чай", - розповіли патрульні.

Хлопчика госпіталізували в дитячу обласну лікарню, а горе-мати передали працівникові ювенальної превенції.

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