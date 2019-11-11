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Дитині може не пощастити: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

STYLERЖиття    11.11.2019 - 22:39
Дитині може не пощастити: Комаровський зробив важливе попередження для батьків
Комаровський дав важливі поради для батьків (Фото: proofed.com)

Комаровський розповів, як захистити маленьку дитину

Євген Комаровський, відомий дитячий лікар, дав поради для молодих батьків про те, як вберегти немовля від травм. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський зазначив, що дані поради дозволять здоровому глузду батьків перемогти втому, неуважність і наївну віру в те, що їм і їх дитині пощастить. Він перерахував всі ситуації, за яких діти раннього віку можуть отримати травми або поранитися.

Не залишайте одного немовляти на поверхнях, які не мають огороджень (пеленальний столик, ліжко, диван, стіл тощо).

Не дозволяйте іншим дітям носити дитину на руках.

Обережно з іграшками в ліжку або манежі — вони не повинні перетворитися на сходинки і дати дитині можливість вибратися (випасти) з ліжечка.

При підйомі бічних стінок дитячих ліжок обов'язково фіксуйте їх засувками.

Використовуйте ремені безпеки в колясках і автомобільних кріслах.

Не ставте меблі біля вікон. Гострі кути і краї меблів закривайте спеціальними захисними кутовими накладками. Дитині може не пощастити: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Як уберегти немовлят в будинку (Фото: mamibuy.com)

На вікнах — захист від можливого відкриття їх дитиною.

Москітні сітки захищають тільки від комарів — однорічна дитина може легко випасти, спершись на таку конструкцію.

Блокуйте двері на балкон і входи-виходи зі сходів.

Прибирайте іграшки, розкидані по підлозі.

Не дозволяйте стрибати на ліжках (диванах і тощо).

Гумові килимки там, де слизько (у басейні, у ванній).

Все гостре (ножі, виделки, ножиці, голки, мамин манікюрний набір і т. д.) зберігайте в закритих ящиках із засувкою-замком.

Дитині може не пощастити: Комаровський зробив важливе попередження для батьків

Як захистити маленьких дітей (Фото: pixabay.com)

Все скляне — високо або в закритих шафах.

Ховайте (фіксуйте) нестійкі меблі (табурети і т. д.).

Убезпечивши свій будинок, будьте особливо обережні, залишаючи його.

Ваші друзі можуть бути не так пильні, як ви, або не мати дітей.

Уважно стежте за дитиною в гостях!

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