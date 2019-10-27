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Коли ГРВІ переходить у пневмонію? Комаровський відповів на хвилююче питання

STYLERЖиття    27.10.2019 - 21:28
Коли ГРВІ переходить у пневмонію? Комаровський відповів на хвилююче питання
Комаровський розповів коли ГРВІ переходить у пневмонію (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими порадами

Євген Комаровський розповів, коли ГРВІ переходить у пневмонію і що робити у випадку захворювання. Відповідну публікацію експерт розмістив на своєму профілі в YouTube-акаунті.

"Йде запалення верхніх дихальних шляхів, яке супроводжується підвищеним утворенням мокротиння. Плюс до всього, ми приймаємо в цей час відхаркувальні засоби, які збільшують кількість слизу в легенях", - сказав Комаровський.

За словами лікаря, головна причина пневмонії - це слиз, що виробляється в бронхах, загусає, і цей самий клубок перекриває бронхи, через що порушується вентиляція повітря і починають активно розмножуватися бактерії.

Щоб не дати розвинутися захворюванню, необхідно добре одягатися, пити теплі напої, стежити за вологістю повітря, не використовувати без призначення лікаря відхаркувальні засоби.

Нагадаємо, що педіатр зруйнував міф щодо висипки і червоних щік у немовлят. За його словами, основним проявом непереносимості продукту є кров в стільці. Сюди може додатися здуття, діарея, блювання.

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