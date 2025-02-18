"Реал": 5 причин, почему фильм Сенцова должен посмотреть каждый украинец

С 20 февраля в украинские кинотеатры выходит документальный фильм Олега Сенцова "Реал", который без прикрас, откровенно и искренне показывает войну.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему эта лента важна, и зачем ее смотреть каждому украинцу.

Причина №1 - режиссер

"Реал" - это уже четвертый полнометражный фильм Сенцова, который с началом полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к украинской армии. Сейчас он является командиром штурмовой роты 47 ОМбр, а также лауреатом Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В его творческом багаже такие ленты, как "Гамер", "Номера" и "Носорог". Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Причина №2 - сюжет

В фокусе картины - сам Олег, который летом 2023 года участвует в контрнаступлении. Вместе со своими бойцами он оказывается в ближайшей траншее после того, как его БМП подбивают. Случайно включенная камера фиксирует полтора часа хаоса войны, в котором трудно разобраться и еще труднее на что-то повлиять. В фильме "Реал" нет монтажа и спецэффектов. Он передает настоящее ощущение того, что на самом деле происходит на фронте.

Причина №3 - признание в мире

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) - фестивале "класса А", который считается одним из ключевых в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, фильм был представлен в официальных программах Международного фестиваля документального кино в Амстердаме, Варшавского и Стокгольмского международного кинофестиваля. А украинская премьера ленты состоялась на кинофестивале "Киевская неделя критики".

Причина №4 - приобщиться к благотворительности

19 февраля в избранных кинотеатрах сети Multiplex все показы документальной ленты "Реал" будут благотворительными. Средства полученные с продажи билетов будут перечислены семьям воинов, погибших на позиции "Реал". Сбор организует Multiplex, создатели фильма, фонд "Код Нации 47" и "Артхаус Трафик". Купить билет на благотворительный показ уже можно на сайте. Кадр из фильма "Реал" (Артхаус Трафик)

Причина №5 - восторженные отзывы киноэкспертов

Фильм получил высокие оценки международной прессы. В частности, The Hollywood Reporter называет ленту "важным историческим документом, который также является иллюстрацией определенного аспекта современной войны и мужества украинских солдат, которые сталкиваются с невозможными трудностями в борьбе с российской армией". А Screen Daily пишет, что это "настолько аутентичное и неприукрашенное описание военного опыта на передовой, насколько его вообще возможно передать".

Украинские критики также одобрительно отзываются о ленте, называя ее "свежим дыханием в украинской документалистике". А режиссер Роман Балаян охарактеризовал фильм лаконично: "живой документ". Скриншот