Ученые выяснили, людей в какой одежде чаще кусают комары

Комары могут чаще кусать людей в определенной одежде, ведь считают их более привлекательным. Ученые провели исследование, подтвердившее столь необычную гипотезу.

О чем идет речь, и какие еще факторы привлекают кровопийц - в материале Styler дальше.

Какую одежду любят насекомые

Речь идет не о фасоне, текстуре, ткани и так далее. Хотя и так понятно, что открытая одежда или обтягивающая тело для них лучше. Ибо у насекомых будет более быстрый и простой доступ к вашей коже.

Ученые в исследовании 2018 года, результаты которого были опубликованы в Journal of Experimental Biology, обнаружили, что комаров больше привлекают черные предметы.

Хотя причины такой "симпатии" еще не до конца ясны, рекомендуется избегать одежды темного цвета во время вечерних прогулок или вылазок на природу, где потенциально могут атаковать эти насекомые.

Что еще привлекает комаров

Дыхание и запах тела

Во время выдоха мы выделяем углекислый газ, оставляя за собой след, на который и летит насекомое.

Из-за определенных соединений, присутствующих на коже, некоторые люди могут быть привлекательными для комаров, говорится в одном из исследований. Также некоторые бактерии на коже могут влиять на запах тела и привлекать насекомых.

Тепло

Кроме углекислого газа и запахов тело человека также выделяет тепло. В исследовании 2017 года говорится, что комары будут двигаться к источникам тепла, вне зависимости от их размера.

Алкоголь

Эксперимент 2002 года показал, что комаров больше привлекают выпившие люди. В исследовании людям давали небольшое количество пива и выяснилось, что комарам это нравилось.

Беременность

Исследование 2004 года показало, что беременные женщины привлекают больше комаров, чем небеременные. Это может быть потому, что беременные женщины выделяют больше углекислого газа и имеют более высокую температуру тела.

Как уберечься от комаров

Кроме использования средств от комаров, вы также можете принять некоторые действенные меры:

Избегайте активного времени

Комары наиболее активны на рассвете и в сумерках. В этот период старайтесь избегать отдыха на природе

Избегайте темной одежды

Старайтесь носить светлую одежду, которая закрывает ваши руки и ноги. Одежду также можно обработать перметрином (дешевым средством от педикулеза).

Защитите дом от насекомых

Установите антимоскитные сетки. Если они уже есть, убедитесь, что на них нет разрывов, чтобы комары не могли проникнуть в ваш дом.

Уберите стоячую воду со двора

Если вы живете в частном доме, следует знать, что насекомые могут лететь на стоячую воду для размножения. Так что если у вас на приусадебном участке есть резервуары, где застояла вода, уберите их.